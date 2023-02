Aktorė Siurbytė prisiminė darbą su Vėlyviu: nemokėjau rusiškai keiktis

Apie karjeros pradžią Gabija Siurbytė pasakojo tinklalaidėje apie kiną „Ekrano karta“.

„Čia buvo filmas, kuriam man reikėjo išmokti rusiškai keiktis. Aš su tokiu dideliu akcentu keikiausi. Labai visi juokdavosi aikštelėje iš manęs, visiškai man nesigaudavo, o tekstas pas mane, vienoje eilutėje – vos ne septyni keiksmažodžiai vienas po kito“, – pasakojo aktorė.

Gabija Siurbytė prisipažino, kad dabar rusiškai nusikeikia.

„Va ką Vėlyvis su žmonėmis daro...“, – juokėsi vienas iš „Ekrano kartos“ vedėjų Vilmantas.

„Greičiau, filmavimo aikštelė. Bet aš tikiuosi, kad pradėsime keiktis lietuviškai“, – šyptelėjo aktorė.

Visas pokalbis su Gabija Siurbyte – naujausiame „Ekrano kartos“ epizode.

Pilnas epizodas:

Kalbėjome apie:

00:00:00 – Intro

00:02:24 – „Viskas iškart ir visur“ („Everything Everywhere All At Once“)

00:12:25 – „Salos vaiduokliai“ („The Banshees of Inisherin“)

00:24:39 – Svečiuose – Gabija Siurbytė

00:25:25 – „Man viskas gerai“

00:27:40 – Filmo plakatas

00:29:55 – Pagrindinė herojė

00:32:17 – Santykis su kritika

00:35:32 – Filmo muzika

00:38:25 – Kodėl filmas pasirodė tik dabar?

00:40:05 – Negalėjimas žiūrėti į save

00:42:50 – „Man viskas gerai“ (SPOILERIAI)

00:49:49 – Darbas su vyru

00:54:32 – „Čia buvo Saša“

01:01:58 – Gabijos karjeros pradžia

01:07:10 – Ką žiūri Gabija?