EKRANO KARTA su Gabija Siurbyte. „Man viskas gerai“ ir „Oskarų“ maratono pradžia

„Ekrano vergai“ tampa „Ekrano karta“, o pirmąja atsinaujinusios tinklalaidės apie kiną viešnia – aktorė, prodiuserė ir visų galų meistrė Gabija Siurbytė, kurios naujausias darbas „Man viskas gerai“ dabar rodomas šalies kino teatruose.

Apie tai, kaip teko filmuotis su pelėmis, arkliais ir žiurkėmis, kokios muzikos klausosi ruošdamasi vaidmeniui ir kaip ją keiktis išmokė Emilis Vėlyvis – antrojoje laidos dalyje.

Artėjant „Oskarų“ ceremonijai „Ekrano kartos“ kūrėjai Laurynas ir Vilmantas aptars visus geriausio filmo kategorijai nominuotus filmus. Pirmojoje laidos dalyje vyrukai aptaria pirmuosius du nominatus – fantastinę komišką dramą „Viskas iškart ir visur“ (angl. „Everything Everywhere All at Once“) ir tragikomediją „Salos vaiduokliai“ (angl. „The Banshees of Inisherin“).

Apie tai – naujausiame „Ekrano kartos“ epizode, kurį rasite teksto viršuje.

Kalbėjome apie:

00:00:00 – Intro

00:02:24 – „Viskas iškart ir visur“ („Everything Everywhere All At Once“)

00:12:25 – „Salos vaiduokliai“ („The Banshees of Inisherin“)

00:24:39 – Svečiuose – Gabija Siurbytė

00:25:25 – „Man viskas gerai“

00:27:40 – Filmo plakatas

00:29:55 – Pagrindinė herojė

00:32:17 – Santykis su kritika

00:35:32 – Filmo muzika

00:38:25 – Kodėl filmas pasirodė tik dabar?

00:40:05 – Negalėjimas žiūrėti į save

00:42:50 – „Man viskas gerai“ (SPOILERIAI)

00:49:49 – Darbas su vyru

00:54:32 – „Čia buvo Saša“

01:01:58 – Gabijos karjeros pradžia

01:07:10 – Ką žiūri Gabija?