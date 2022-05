Egidijus Dragūnas teisme peržiūrėjęs filmuotą medžiagą: „1,5 valandos bandė įrodyti to, ko nėra, ten nesimato“

Tuomet policininkas jį pabandė išlaipinti jėga ir kilo apsistumdymas. Kaip Vilniuje Upės gatvėje sulaikomas žvaigždė Egidijus Dragūnas, užfiksavo bent keturios policijos kameros, dvi – ant pareigūnų kūnų pritvirtintos kameros, dar dvi – automobilyje.

Policijos kamerų vaizdo įrašai anksčiau nebuvo viešinami, ketvirtadienį teismas peržiūrėjo dalį šių vaizdo įrašų. Socialiniuose tinkluose sklando keli liudininkų įrašai, kuriuose taip pat užfiksuotas Selo sulaikymas – filmuota iš šono, šiuose įrašuose matyti, kaip Selas priešinasi, spardosi, tačiau nesigirdi, ką Selas ir policininkai kalba.

Teisme peržiūrėtame įraše gerai girdisi, kaip vos sustabdytas ir paprašytas pateikti dokumentus, Selas ima keiktis, beveik iš karto ir ne vieną kartą jis pasiuntė policininką ten, kur dabar siunčiami Rusijos laivai. Keiksmus jis nuolat kartojo, tai aiškiai girdėjo ir teismo posėdyje dalyvavę ir įrašą matę žurnalistai. Nukentėjęs policininkas tikisi, kad ir policijos vaizdo įrašai kažkada bus paviešinti ir niekam neliks abejonių dėl Selo kaltės.

„Jūs matėt, kaip buvo kalbėta? Girdėjote, kokie žodžiai buvo? – Keiksmažodžiai. – Mano klausimas, ar čia yra normalu? – Nėra normalu. – Tai vat, aš tikiuosi, kad visuomenė šitą medžiagą pamatys ir įvertins. Žiūrėkit, jis buvo ne kartą sustabdytas už kelių eismo taisyklių pažeidimą, ne kartą jis įžeidinėjo pareigūnus, reido metu visokius fakus rodo, tai jis lygiai taip pat elgėsi ir neabejoju, kad taip elgsis. Aš tik tikiuosi, kad šitas įrašas paskui bus parodytas visuomenei, nes jis gi sakė, kad mes čia blogi“, – kalba nukentėjęs pareigūnas Vitalijus Vaitkevič.

Teisme demonstruotame įraše matyti, kad pareigūnai visą laiką išliko santūrus, net ir spardomi ragino apsiraminti ir vykdyti nurodymus. Pareigūnai net šešis kartus muzikanto prašė pateikti dokumentus, tačiau jis to nedarė. Policininkų kameros taip pat užfiksavo, kaip Selas priešinasi, taikosi ranka, greičiausiai suduoda ja, taip pat ir spardosi. Tačiau Egidijus Dragūnas net ir paviešinus įrašą teisme kaltę neigia.

„Kai mes žiūrėjome šiandien, 1,5 valandos bandė įrodyti to, ko nėra, ten nesimato. – Jūs nepataikėte policininkui? – Ką reiškia nepataikiau? Aš net nenorėjau taikyt? – Nespardėt? – Aš net nesiruošiau. Aš išvis nustebęs buvau, kad taip galima pulti į mašiną“, – sako E. Dragūnas.

Kol kas neviešiname policininkų vaizdo įraše matyti, kad vos sustabdytas Selas rankoje laiko telefoną, būtent dėl to ir buvo sustabdytas „Bentley“ vairuotojas. Taip pat iš įrašo aišku, kad konfliktas kilo ne dėl to, kad policininkai buvo be kaukių. Egidijus Dragūnas po sulaikymo žurnalistams visą laiką teigė, kad jis reikalavo užsidėti kaukes, tačiau įraše šių reikalavimų nebuvo, tik pačioje pradžioje Egidijus Dragūnas paklausė, kodėl pareigūnai be kaukių, tačiau gavęs atsakymą, kad jos nėra privalomos, šio klausimo nebekėlė.

„Jis dar ir meluoja, išleistas iš areštinės jis pasakė ką? Kad konfliktas įvyko dėl kaukių, jūs nors vienas girdėjote, kad ten dėl kaukių?“, – teigia V. Vaitkevič.

Egidijus Dragūnas nesitvardė ir per filmuotos medžiagos peržiūrą: teismas net įspėjo teisiamąjį, kad posėdį tęs be jo, jei Selas neapsiramins. Byloje labai daug filmuotos medžiagos, tačiau teismas šiandien peržiūrėjo tik labai nedidelę dalį. Šią dalį teismui komentavo kaip specialistas apklaustas policijos taktikos instruktorius Algirdas Antanaitis. Jis teismui sakė, kad policininkai neatliko perteklinių veiksmų. Selo advokatas teismui bando įrodyti, kad jo ginamasis policininkų nesužalojo.

„Tas sužalojimas ant rankos, pareigūnas, tas kuris aiškina, kad jam Egidijus Dragūnas trenkė per ranką, ekspertai vienareikšmiškai pasakė, kad tiesiai negali būti padarytas kumščiu, sužalojimas pagrindinis, kur petys yra sužalotas, ekspertas pasakė, kad tokį sužalojimą pareigūnas galėjo – tai iš esmės patempimas, jisai galėjo pasidaryti pats Egidijų Dragūną smaugdamas“, – tikina advokatas Aidas Mažeika.

Selas kaltinamas pasipriešinimu policijos pareigūnams ir nesunkiu sveikatos sutrikdymu. Ieškinius pateikė ne tik policininkai, bet ir jų darbovietė, „Sodra“ ir ligonių kasos – bendra suma kiek didesnė, nei 40 tūkst. eurų.