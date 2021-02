Džiaugsmas Prancūzijos pakrantėje: dėl žvejų tinklų ėmę nykti ruoniai – sugrįžo

Mažylis ruonis, vienas iš daugiau nei 250-ies, kuriuos netoli Šiaurės Prancūzijoje esančio Kalė uostamiesčio stebi gamtosaugininkai. Ruoniai šiose pakrantėse nykti pradėjo dar prieš pusšimtį metų, kai juos medžioti ėmė žvejai, nepatenkinti, kad šie gyvūnai tuština jų tinklus. Ir nors ruoniai Prancūzijoje saugomi dar nuo 1980-tųjų metų, tik dabar pradėjo sugrįžti į pamėgtas pakrantes.

„Atoslūgio metu jie čia įsitaiso didinti savo apsaugai reikalingą riebalinį sluoksnį ir pailsėti prieš artėjančią medžioklę jūroje“, – sako ruonių apsaugos aktyvistas Jerome Gressier.

Ruonius gelbėjantys entuziastai stebi, ar jie sveiki. Neretai jie patiria sužeidimų įsipainioję į tinklus. Tuomet gyvūnai pagaunami ir gydomi netoliese esančioje specialioje klinikoje.

Be to, ruonių jauniklius prižiūrinčios mamos išties nekantrios. Jeigu per tris savaites mažyliai neišmoksta medžioti ir pasirūpinti savimi, neretai palieka likimo valiai. Stebėdami kolonijas aktyvistai tokiems pamestinukams bando suteikti antrą šansą. Rezultatai kalba patys už save. Pilkųjų ruonių populiacija auga ir šiuo metu jų pakrantėse drybso jau virš 1000.