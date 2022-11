Donaldas Trumpas ėmė skleisti sąmokslo teorijas dėl vykstančių rinkimų: „Čia vyksta daug blogų dalykų“

Ekspertai prognozuoja, kad jiems tai turėtų pavykti bent Atstovų rūmuose. O Arizonos valstijose sugedusios balsavimo mašinos tapo tikra sensacija – eksprezidentas Trumpas šį įvykį iškart apipynė konspiracijos teorijomis.

Naujasis Floridos gubernatorius, respublikonas Ronas DeSantis džiaugiasi pergale. Tačiau kol kai kurie gubernatoriai šauna pergalės fanfaras, Jungtinių Valstijų kadencijos vidurio rinkimų rezultatus vis dar gaubia paslapties šydas – kol kas neaišku, kiek kėdžių Senate ir Atstovų rūmuose gavo respublikonai ir demokratai.

O ir rinkimuose dalyvavę žmonės labai pasidaliję – vieni už demokratus balsavo nenorėdami, kad respublikonai uždraustų abortus. Kiti savo balsą atidavė respublikonams patikėję šviesesnėmis ekonominėmis perspektyvomis, mat esą nebegali pakęsti demokratų išlaidavimo bei kylančių kainų.

„Mums reikia ką nors daryti, kad pakeistume infliacijos tendencijas. Demokratai nekontroliuoja išlaidų, Kongresas taip pat. Reikia tai suvaldyti“, – tvirtina respublikonų rinkėjas Mikeás Przybranowski.

„Teisė į abortą dabar svarbi tema. Kaip moteris, žinau, kaip svarbu saugoti savo ir tų, kurios pačios negali sau padėti, sveikatą“, – kalba demokratų rinkėja Lori Stefanelli.

CNN duomenimis, kol kas Senate abi partijos turi tiek pat vietų – 48, tad pasaulis užgniaužęs kvapą laukia, į kurią pusę nuriedės kamuoliukas. Norint turėti daugumą Senate, reikia 51 vietos. Įtempta ir Atstovų rūmuose, kur daugumai reikia 218-os vietų. Pirminiais skaičiavimais, kol kas respublikonai turi 198 kėdes. Demokratai – 178. O kol vyksta arši kova, ekspertai projektuoja rinkimų baigtį – esą Respublikonai gali užsitikrinti 219-a vietų Atstovų Rūmuose, demokratai – 216.

„Rytoj atsibusite ir mes būsime dauguma, o Nancy Pelosi bus mažuma“, – tikino respublikonų mažumos lyderis Kevin McCharty.

Šie Vidurio rinkimai Jungtinėse Valstijose – vieni aršiausių istorijoje, kuriuos prezidentas Joe Bidenas vadino kova dėl demokratijos išlikimo. Mat rinkimuose apstu skambių respublikonų šūkių, kad nė centas neatiteks Ukrainai. O kartu velkasi Trumpo šalininkų, surengusių Kapitolijaus šturmą, šleifas.

Be to, rinkimai neapsiėjo ir be incidentų. Konspiracijos teorijomis apipintoje Arizonoje, kuri prieš dvejus metus tapo vykusių rinkimų epicentru dėl kaltinimų, kad čia buvo klastojami rezultatai, neveikė dalis balsavimo mašinų. Taip respublikonai galimai vėl bando mesti šešėlį ant rinkimų rezultatų. Tuo iškart pasinaudojo respublikonų vedlys Donaldas Trumpas ir ėmė skleisti sąmokslo teorijas.

„Nesitraukite iš eilės, likite, kur esate. Jie sako, kad neveikia mašinos, kad baigėsi popierius skirtingose vietose, skirtingose valstijose. Tačiau čia vyksta daug blogų dalykų“, – tvirtina D. Trumpas.

Tačiau kai kurie senatoriai jau aiškūs – Pensilvanijoje demokratų kandidatas Johnas Fettermanas nugalėjo savo varžovą garsųjį televizijos laidų vedėją gydytoją Mehmetą Ozą, remiamą Trumpo, ir užsitikrino vietą Senate. O Ohajaus valstijoje respublikonas Jamesas Davidas Vance'as nugalėjo demokratą Timą Ryaną. Alabamos valstija išsirinko respublikonę Katie Britt, kuri tapo pirmąja valstijos senatore moterimi. O štai Džordžijos valstijoje į šalies Senatą vyks antrasis turas. Tikslių rezultatų gali tekti palaukti ir keletą dienų.