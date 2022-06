DIENOS PJŪVIS. Ar Lietuvos vadovai pademonstruos politinį stuburą dėl Kaliningrado tranzito?

Apie tai portalo tv3.lt laidoje „Dienos pjūvis“ diskutuoja NSGK pirmininkas Laurynas Kasčiūnas, užsienio politikos ekspertas Albinas Januška ir NSGK narys Raimundas Lopata.

Teisininkas pažėrė kritikos šalies pareigūnams

Buvęs Konstitucinio Teismo pirmininkas Dainius Žalimas sako, kad įžvelgia sankcijose logikos trūkumo, kaip ir šalies pareigūnų drąsos bei kompetencijos. Anot jo, „sulaukus Europos Komisijos“ išaiškinimo, gali paaiškėti, kad jis Lietuvai bus nenaudingas, o tai gali atverti kelius į bet kokių prekių per Lietuvą gabenimą į Kaliningradą.

„Svarbiausias čia atrodo Reglamento 3g str. 1 d. c punktas, pagal kurį draudžiama bet kokiais tikslais vežti per ES teritoriją nurodytus rusiškos kilmės geležies ir plieno produktus, taip pat vežti kitokios kilmės šiuos produktus eksporto tikslais.Vadinasi, jei geležies ar plieno produktas yra rusiškos kilmės, jis negali kirsti ES sienos, net jei nebūtų eksportuojamas į kitą šalį, t. y. būtų vežamas į Kaliningrado sritį ar iš jos tranzitu per Lietuvą (ar kitą ES šalį). Kitaip, jei rusiškos kilmės geležies ir plieno produktus būtų galima vežti ES teritorija ne eksporto tikslais, nereikėtų jų atskirai išskirti per jungtuką „arba“, t. y. pakaktų tik draudimo vežti bet kokios kilmės geležies ir plieno produktus eksporto iš rusijos tikslais“, – savo „Facebook“ paskyroje rašė D. Žalimas.

REKLAMA

Anot jo, geležies ir plieno produktų skyrimas pagal jų kilmę c punkte gali neatrodyti logiškas, ir kartu keistai gali atrodyti šiame punkte tarsi nustatytas leidimas vežti ES teritorija ne rusiškos kilmės geležies ir plieno produktus ne eksporto iš rusijos tikslais.

„Sunku pasakyti, kodėl nustatyta tokia geležies ir plieno produktų diferenciacija pagal jų kilmę. Prisipažinsiu, apie tokio reguliavimo formuluočių rengimą detalesnės informacijos nėra. Tačiau jeigu pripažintume šį, atrodytų, nelogiškumą ir mėgintume jį sistemiškai šalinti, turėtų būti laikomasi platesnės sankcijų apimties, t. y. tokio traktavimo, jog per ES teritoriją negali būti vežami bet kokios kilmės nurodyti geležies ir plieno produktai. Tam yra bent kelios priežastys: 1) kiti draudžiami veiksmai – importas ir įsigijimas – akivaizdžiai apima rusijoje esančius bet kurios kilmės geležies ir plieno produktus; 2) jeigu leistume šių produktų vežimus per ES teritoriją rusijos vidaus rinkos tikslais, sudarytume palankesnes prielaidas sankcijoms apeiti (kas gi užtikrins, jog šie produktai tikrai nebus eksportuoti į trečiąsias šalis per Kaliningrado sritį)“, – rašė teisininkas.

REKLAMA

REKLAMA

Jis pabėžė, kad visgi svarbiausia, kad Reglamento 3g straipsnyje tikrai nėra jokios išimties dėl Kaliningrado tranzito. Jeigu tokią išimtį būtų ketinta numatyti, ji būtų aiškiai nurodyta, kaip, pavyzdžiui, to paties Reglamento 3l str. 2 d. b punkte, pagal kurį rusiškiems kelių transporto vežėjams (jiems draudžiama veikti ES teritorijoje) kaip išimtis leidžiama tranzitu per ES teritoriją gabenti prekes būtent „tarp Kaliningrado srities ir Rusijos“, bet (dėmesio!) „jeigu tokių prekių transportavimas nėra draudžiamas pagal kitas šio reglamento nuostatas“.

Taigi bet kuriuo atveju išimties tvarka vežant tranzitu per Lietuvą prekes negali būti vežamos draudžiamos vežti prekės, šiuo atveju – bent jau rusiškos kilmės geležies ir plieno produktai. „Apibendrinant Lietuva turėtų turėti aiškią poziciją dėl Reglamento 3g straipsnio įgyvendinimo, kad visi ar bent jau rusiškos kilmės geležies ir plieno produktai Lietuvos sienos kirsti negali. Atrodytų, jog tokia pozicija, kuriai pritarė ir atsakinga už ES teisės įgyvendinimą Europos Komisija, buvo, tačiau pradėta blaškytis susidūrus su gerai parengta rusijos spaudimo ir dezinformacijos akcija“, – rašė jis.

LAIDĄ „DIENOS PJŪVIS“ RASITE STRAIPSNIO PRADŽIOJE.

Svarbiausios dienos naujienos, ekspertų ir politikų įžvalgos bei komentarai aktualių pokalbių laidoje „Dienos pjūvis“ – kiekvieną darbo dieną naujienų portale tv3.lt ir platformoje TV3 Play.