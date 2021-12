Daugiau nei 3000 beprasmių mirčių: tiek pernai Lietuvoje neliko žmonių dėl besaikio gėrimo

Panevėžio rajono gyventojai broliai Vytautas ir Arvydas viename iš vietos barų mėgaujasi šaltu alumi ir traukia lietuviškas dainas:

REKLAMA

REKLAMA

„Aš tau priminsiu tėvynę brangią.“

„Aš turiu ir to, ir to. Jau kokie trys litrai. Aš atėjau sušilti, su broliu susitikti. O jis gyvena, aš kitoje pusėje, suprantat. Kaip daug? Kaip aš atrodau. Tai, kad tas alus 6-ių stiprumo.“

Vyrai neslepia, kad kartais mėgsta išgerti, ypač per šventes. Nors pinigų trūksta, dar nė vienų Naujųjų broliai nepasitiko be alkoholio:

„Yra silpnas alus, jeigu, kai būdavo, silpną tą. O taip, jeigu šventės, tai truputį padarom. Ir degtinės truputį, tik svarbiausia su alumi nesumaišyti. Pinigų nebėra, kas ta pensija, kaip pasitaupysi, reikia duonos, reikia už vandenį.“

„Kai aš turiu pinigų, man šventė, švenčiu visą gyvenimą, nes aš labai mažai uždirbu. Kaip Tadas Blinda pasakė, geriau vieną dieną karaliauti, negu visą gyvenimą ubagauti.“

Naujuosius su alkoholiu sutikti planuoja ir Rytis iš Marijampolės:

„Visą laiką švenčiam su alkoholiu, ir aš nežinau nei vieno žmogaus, kuris be alkoholio švęstų, kodėl gi ne. Būna to alkoholio daug, ypač daug to šnapso.“

REKLAMA

REKLAMA

Tiesa, Rytis 2022-uosius pasitiks be būrio pažįstamų. Vyras pasakoja, kad besaikis alkoholio vartojimas, kuris vėliau peraugo į dezinfekcinio skysčio gėrimą, pražudė dalį jo draugų: „Per šituos pradėjusius mėnesius yra mirę pažįstami asmeniškai 5 žmonės nuo to dezinfekcinio skysčio. Jie turėdavo anksčiau ligų, bet realiai jie nuolat gerdavo jį.“

Apie nuodijimąsi dezinfekciniu skysčiu pasakoja ir šiuo metu be namų likęs marijampolietis Vitalijus: „Labai daug. Šitą dalyką žinau. Tikrai iškeliavę. Jie ką geria. Nėra pinigų, jie geria rankų ploviklį ir dėl to iškeliauja. Rankų ploviklį parduoda labai pigiai, dėl to jie jį ir geria. Žmonės geria ir negalvoja apie tai. Mano kolegos 2 jau išėjo. Visiems galiu pasakyti tą patį – žmonės, negerkit, nes tai yra mirtis.“

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas paskelbė, kad pernai 3033 mirtis arba 7 procentus visų Lietuvos mirčių galima sieti būtent su alkoholiu.

REKLAMA

REKLAMA

Anot departamento, alkoholio vartojimas Lietuvai per metus pridarė nuostolių už 230 milijonų eurų. Jei šią sumą pinigų išdalintumėm visiems Lietuvos gyventojams, kiekvienas gautų po 80 eurų.

„Kiek žmonės dėl priešlaikinės savo mirties neuždirbo pajamų iki pensijos, kiek nebuvo pagaminta Lietuvoje prekių, kiek nebuvo suteikta paslaugų ir panašiai“, – sako departamento direktoriaus pavaduotoja Gražina Belian.

Į šią mirčių statistiką patenka visi sveikatos sutrikimai ir nelaimingi atsitikimai, kuriuos sąlygojo alkoholis: nuo kepenų cirozės, alkoholio sukelto vėžio iki gaisro, kurio metu žuvo girtas gyventojas.

Anot departamento, šiuo metu situacija stabili, bet vis dar bloga. Mirčių nuo alkoholio skaičius beveik nesikeičia nuo 2016-ųjų. Yra ir pozityvių ženklų. 2020-aisiais tiesiogiai su alkoholiu susijusios ligos diagnozės buvo užregistruotos beveik 24-iems tūkstančiams pacientų. Tai yra maždaug trečdaliu mažiau nei 2016-ais metais.

REKLAMA

REKLAMA

„32-iem procentais sumažėjo alkoholio psichozių skaičius, 22 procentais sumažėjo alkoholio toksinis poveikis arba apsinuodijimai. Sumažėjo 9-iais procentais alkoholio psichozių skaičius. Teigiamų rezultatų, pasak specialistų, padėjo pasiekti tiek dar prie „valstiečių” įvesta griežtesnė alkoholio kontrolė, tiek didesnis prevencinių priemonių finansavimas“, – kalba G. Belian.

Dabar Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas nerimauja, kad naujoji valdžia dalį šios pažangos anuliuos, jei priims įstatymų pataisas, kurios vėl leistų alkoholį pardavinėti asmenims, sulaukusiems 18-os metų, bei sekmadieniais prekiauti alkoholiu iki 20 valandos.

„Tikėtina, kad tokie pakeitimai galėtų padidinti alkoholio vartojimą, jeigu mes kalbame apie alkoholio vartojimą, atitinkamai apie alkoholio žalą“, – teigia G. Belian.

REKLAMA

REKLAMA

„COVID-19 blogina dar situaciją, ką švedų mokslininkai sakė tik prasidėjus pandemijai, tai gali didinti riziką vartojimo, tai mums bendrai aplinkybės yra nepalankios, kažkokiai liberalizacijai“, – tikina Seimo narys Aurelijus Veryga.

Tiesa, valdantieji kol kas savo planų neišsižada. Pataisų autoriai, liberalai, įsitikinę, kad dabartiniai ribojimai yra pertekliniai ir jų egzistavimas visiškai nelemia mirčių statistikos. Negana to, laisvesnė alkoholio prekyba esą leis surinkti daugiau pajamų į biudžetą.

„Jeigu mes atversime galimybę žmonėms plačiau, kad ir sekmadienį įsigyti alkoholinių gėrimų nepermokant kavinėje kelis šimtus procentų, o tiesiog įsigyti už tą kainą, be jokios abejonės, mokesčių bus surenkama daugiau“, – sako Seimo narys Andrius Bagdonas.

„Bijau, kad ta ekonominė nauda pardavus daugiau alkoholio vargiai ar nusvertų tą žalą finansinę. Nepamirškime, tai yra praleistos darbo dienos, nesumokėti mokesčiai, mirę žmonės, bet yra ir ta žala, kurios finansais paskaičiuoti negali, tai yra prarasti artimieji, gedulas“, – kalba Seimo narė Agnė Širinskienė.

Dėl alkoholio kontrolės švelninimo Seimas turėtų apsispręsti po dviejų savaičių.