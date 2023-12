Dainius Dundulis įvardijo aukštų kainų priežastis: perkame už eurą, o visa kita yra mokesčiai

Apie tai verslininkas kalbėjo naujienų portalo tv3.lt laidoje „33 min. su Artūru Anužiu“.

Lietuvos gyventojams skundžiantis vis sunkiau pakeliama kainų našta, dažnas nustemba didesnes algas mokančiose Vakarų Europos valstybėse kai kuriuos produktus randantys pigiau nei čia. „Norfos“ prekybos tinklo vadovas Dainius Dundulis sutinka, kad tai įmanoma, tačiau tik tam tikrais atvejais.

„Galiu drąsiai pasakyti, kad yra tokių prekių, kurių ten galima rasti pigiau. Aš tai beveik garantuoju. Būtų kvaila sakyti, kad ispaniški pomidorai Ispanijoje turi būti brangesni negu Lietuvoje. Atvežimas iš Ispanijos mums kainoje sudaro kažkur 30 procentų. Plius Ispanijoje viskas vietoje ir taip toliau. <...> Čia logikos nėra iš viso.

Pirmiausia pasižiūrėkime, kiek maisto mes patys pasigaminame Lietuvoje. Mes turėtume lygiagrečiai lyginti, pavyzdžiui, šviežią mėsą ar pieno produktus. Padaryti skaičiavimą be PVM ir pridėti tos šalies PVM – tada sulygintume kainas. <...>

Aišku, kai pas mus lygina litrą pieno, kuris pas mus parduotuvėse yra parduodamas brangiausiai, su ten parduodamu pigiausiai – tai čia biški negražu. Jei pas mus pigiausias litras pieno yra 62 centai, tai aš Vokietijoje, atvirai pasakius, neradau tokio pieno“, – teigė D. Dundulis.

Didžiausia problema – aukšti mokesčiai

Neretai dėl didesnių to paties produkto kainų svetur nei Lietuvoje kritikos strėlės krenta mūsų gamintojų pusėn. Anot dalies ekspertų, lietuvių gamintojai nesiryžta didinti kainų užsienyje taip, kai čia, nes ten yra didesnė konkurencija. Pasak D. Dundulio, iš tiesų problema yra aukšti mokesčiai.

„Kainos yra plius minus panašios. Reikia žiūrėti, kokia mokesčių bazė į tas kainas įeina ir bus viskas aišku. Jeigu numetame visus mokesčius ir pasižiūrime pliką kainą – pavyzdžiui, degtinės kaina – mes be PVM, be akcizo, be nieko pusę litro degtinės perkame už iki vieno euro. Juokas. O visa kita yra mokesčiai.

Jei neklystu, pusė litro degtinės yra perkama už iki vieno euro – man atrodo nuo 70 centų iki euro – o visa kita yra marketingas, mokesčiai. Degtinės gamintojams yra labai blogai. Jie parduoda, jie turi akcizus, viską sumokėti, o jų produktas iš tikrųjų yra labai pigus“, – kalbėjo verslininkas.

Lygindami kainas, užmirštame PVM

Paklaustas, ar Lietuvoje kainos didelės ir dėl mažos konkurencijos tarp prekybininkų ir gamintojų, D. Dundulis kategoriškai nesutiko.

„Sutinku su tuo, kad ji yra maža, bet nesutinku, kad dėl to yra problema dėl pačių kainų dydžio. <...> Jūs matote maistą, kaip vieną visumą, o aš matau konkurenciją pagal prekes. Aš manau, kad tikrai kai kuriose grupėse konkurencijos trūksta – pavyzdžiui, tabako gaminiuose konkurencija nulinė. Na, čia ne maistas, aišku. Kavoje per silpna konkurencija.

Daržovės išvis yra turgus. Ten nėra pastovių tiekėjų, daug kas yra iš užsienio. Kas liečia Lietuvą, daržovėse susikūrė kooperatyvai. Bulvių kooperatyvų Lietuvoje yra apie tris. Kai anksčiau bulves mes pirkdavome iš šimtų ūkininkų, dabar iš 3.

Klausimas – o tie trys nebendrauja? Mes neturime iš kur daugiau nupirkti. Labai dažnai būna, kad bulves už kiek nupirkome, už tiek ir pardavėme. Aišku, bulvių augintojas sakys, kad jis parduoda už 40 centų, o mes parduodame už 60 centų.

Bet jie visą laiką sako be PVM. Visi visada užmiršta PVM, jį reikia pridėti“, – kalbėjo vieno didžiausių prekybos tinklų Lietuvoje savininkas.

