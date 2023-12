Dainius Dundulis apie kaštų perkėlimą ant žmonių pečių: mokesčius finale moka pirkėjas

Naujienų portalo tv3.lt laidoje „33 min. su Artūru Anužiu“ apsilankęs prekybos tinklo „Norfa“ savininkas Dainius Dundulis buvo apipiltas klausimais apie maisto kainas ir kodėl kai kurios prekės lietuviškuose prekybos tinkluose brangesnės nei Vokietijoje ar kitose Vakarų Europos valstybėse, kur pragyvenimo lygis aukštesnis.

„Sako, kad pas mus yra brangiau, nei Vokietijoje ar Ispanijoje, sutinkate su tuo, ar ne? – Galiu drąsiai pasakyti, kad yra tokių prekių, kur ten galima surasti pigiau, tai aš šitą garantuoju. Pieno produktai nei Vokietijoje, Lietuvoje visgi pigesni. Aišku, kai litrą pieno lygina su tuo, kuris mūsų parduotuvėse parduodamas brangiausiai, su ten parduodamu pigiausiai, nu tai čia truputį negražu yra“, – teigė D. Dundulis.

REKLAMA

REKLAMA

Mokesčių našta krenta ant pirkėjų pečių

Verslininkas tvirtina, kad bene didžiausią įtaką maisto kainų skirtumams turi skirtingi mokesčių tarifai maistui, mat kai kuriose valstybėse PVM yra nulinis, o pas mus Lietuvoje – 21 proc.

REKLAMA

„Visgi žmonių kiekis, dirbančių versle turi didėti. O ne taip, kad nuo nepriklausomybės laikų pas mus vis auga ir auga valdininkijos armija ir faktas, kad juos reikia išlaikyti. – Bet kuo susijusi ta valdininkijos armija su maisto kainomis? – Tai mokesčių dydis. – Turite galvoje, kad pas mus mokesčiai didesni nei užsienio šalyse? – Tai palaukite, tai PVM labai primityvu pasižiūrėti, koks yra, Vokietijoje 6 proc. jei neklystu, Lenkijoje 0, Ispanijoje nežinau, Italijoje irgi iki 10 proc. Tai visur PVM mažesnis, labai retoje šalyje kur yra 21 proc. iš ES šalių“, – tikino Dainius Dundulis.

REKLAMA

REKLAMA

„Norfos“ savininkas stebisi, kodėl žmonės iki šiol nesipiktina vis augančiais mokesčiais verslui, nes jie galiausiai vis tiek nugula ant visų pirkėjų ir vartotojų pečių.

„Jeigu verslas, šiuo atveju prekybininkai, patiria didesnius kaštus: ar tai būtų mokesčiai, ar tai būtų augančios algos, automatiškai juos perkelia juos pirkėjams, vartotojams? – Tikrai taip, tik laike nebūna tiksliai tą dieną. Mokesčius finale moka pirkėjas, vartotojas, tikrai taip, tik tiek, kad tas perkėlimas nevyksta tą pačią minutę. Keista, kodėl žmonės nesipiktina mokesčiais verslui – pakuotės mokesčiai, visi kiti reikalavimai, kurie kelia savikainą, juos finale sumokame mes, vartotojai“, – naujienų portalo tv3.lt laidoje „33 min. su Artūru Anužiu“ tvirtino Dainius Dundulis.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Tarp kai kurių gamintojų konkurencija – nulinė

Kalbant apie lietuvišką maisto prekių rinką, „Norfos“ savininkas išskiria kai kuriuose maisto sektoriuose itin mažą arba nulinę konkurenciją, kas irgi prisideda prie didelių maisto kainų Lietuvoje. Ypač tai matoma tarp įmonių, kurios maistą į Lietuvą atveža iš užsienio.

„Naujų žaidėjų praktiškai į Lietuvą nebeįeina didelių, yra pasilikę seni žaidėjai. Jie visi savo vietą po saulę yra užsiėmę ir jie stipriai nebekonkuruoja, jų tikslas nebėra stipriai konkuruoti. Jie, iš tikrųjų, pardavinėja aukštesnėmis kainomis mums negu įėjimo į rinką metu. – Turite galvoje, kad visi tie importuojami produktai, kurie yra populiarūs Lietuvoje, ar tai būtų kava, šokoladas ar šampūnas, jie tų kainų nebenuleidžia ar žino, kad gali pakelti, nes nėra konkurencijos? – Nėra konkurencijos ne tarp mūsų, nėra konkurencijos tarp gamintojų“, – tikino Dainius Dundulis.

REKLAMA

Ne ką geresnė padėtis ir tarp Lietuvos gamintojų, tiesa ne visuose sektoriuose.

„Bulvių kooperatyvų plius minus yra apie tris. Kai anksčiau mes bulves pirkdavome iš šimtų ūkininkų, dabar iš trijų, tai dabar klausimas, o tie trys nebendrauja? Tai bulvės mums yra nuostolingas produktas. Be to, mes irgi tas gamybas pasidarėme dėl to, kad matėme, jog trūksta konkurencijos. Turime tiek pieninę, tiek mėsinę ir mums tai padeda faktas. – Matėte, kad trūksta konkurencijos, kad galima pigiau parduoti, bet neišeina, nes perdirbėjai to tiesiog neleidžia? – Na, perdirbėjai irgi siekia pelno“, – pasakojo D. Dundulis.

REKLAMA

Laidoje naujienų portalo tv3.lt vyr. redaktorius Artūras Anužis su prekybos tinklo „Norfa“ savininku kalbėjo ir apie konkurenciją tarp prekybos tinklų, kodėl į Lietuvą neateina nauji dideli prekybos tinklai ir ką reikia padaryti, kad ne lietuviai važiuotų į Lenkiją, o lenkai atvyktų apsipirkti pas mus.

Be to, Dainius Dundulis pasakojo, kokių maisto kainų tikėtis kitais metais ir kokią įtaką joms turi geopolitika ir karai pasaulyje.

Apie santykius su kaimynais, karus ir Vakarų valstybes jau ne kartą kalbėta „33min. su Artūru Anužiu“ laidose. Apie krašto gynybą ir pasirengimą galimam Rusijos puolimui kalbėta su krašto apsaugos ministru Arvydu Anušausku bei gynybos ekspertais Gintaru Ažubaliu bei Vaidotu Malinioniu. Be to, kaip Lietuvai sekasi išlaikyti savo valstybingumą ir sveikas institucijas pasakojo ekonomikos profesorius Raimondas Kuodis.

„33 min. su Artūru Anužiu“ žiūrėkite kiekvieną trečiadienį 19 val. naujienų portale tv3.lt ir platformoje TV3 Play. Laidą ketvirtadieniais 19 val. rasite TV3 televizijos YouTube kanale.