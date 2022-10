Britų apžvalgininkai apie naująjį premjerą: istorinis įvykis

R. Sunakas žada ekonomikos reformas, taip pat paramą Ukrainai. Naujasis premjeras patikino, kad rems Ukrainą kovoje su siaubingu Rusijos pradėtu karu ir žada savo pirmojo vizito vykti į Kyjivą.

Postą paliekančiai britų premjerei Liz Truss Dauningo gatvėje skamba plojimai. Nė nepaisant to, kad jos vyriausybė per vos šešias savaites trukusį valdymą šalyje sukėlė politinę suirutę. Į tautą Liz Truss kreipiasi dėkodama.

„Man buvo didelė garbė būti šios didžios šalies ministre pirmininke“, – sako L. Truss.

Reikšdama paramą Ukrainai.

„Ir vildamasi, kad politinės audros jos šalyje pagaliau baigsis. Aš tikiu Britanija. Tikiu Britanijos žmonėmis ir žinau, kad laukia šviesesnės dienos“ – kalba L. Truss.

Tuo metu Rishis Sunakas atvyksta į Bakingemo rūmuose vyksiančią karaliaus Čarlzo III audienciją. Susitikimas – už uždarų durų, tačiau iš nuotraukų matyti, kad sklandus. Karalius R. Sunaką paskiria naujuoju – jau 57-uoju – šalies ministru pirmininku ir paprašo jo suformuoti vyriausybę.

„Aš dirbsiu diena iš dienos, kad pasitarnaučiau jums. Pasitikėjimas yra užsitarnaujamas ir aš užsitarnausiu jūsiškį“, – tikina R. Sunak.

Britų politikos apžvalgininkai sako, kad R. Sunako skyrimas šalies premjeru – istorinis. Visų pirma, jis, nors ir gimęs Jungtinėje Karalystėje, yra imigrantų vaikas ir pirmasis ne baltaodis premjeras šalies istorijoje. Tai esą dar vos prieš 10 metų šioje šalyje buvo neįsivaizduojama. Be to, būdamas 42-ejų, jis tampa jauniausiu šalies premjeru per daugiau nei du šimtmečius.

„Šiuo metu mūsų šalis išgyvena gilią ekonominę krizę. Covido pasekmės vis dar išlieka. V. Putino karas Ukrainoje destabilizavo energijos rinkas ir tiekimo grandines visame pasaulyje. Šios vyriausybės darbotvarkėje ekonominiam stabilumui ir pasitikėjimui skirsiu svarbiausią dėmesį. Tai reiškia, kad ateityje bus priimti sudėtingi sprendimai", – tvirtina R. Sunak.

R. Sunakas taip pat patikino, kad rems Ukrainą kovoje su, kaip sako, siaubingu Rusijos pradėtu karu. Ir žadėjo savo pirmojo vizito vykti į Kyjivą. Tačiau prasidėjus karui, R. Sunakui būnant britų iždo sekretoriumi, jam ne kartą teko aiškintis dėl žmonos šeimos verslo ryšių su Rusija.

R. Sunako uošvis Rusijoje prieš keturis dešimtmečius įsteigė IT paslaugų ir konsultacijų įmonę „Infosys“, kurią yra lankęs pats V. Putinas. Pernai R. Sunako žmona iš įmonės gavo daugiau nei trylika milijonų eurų dividendų. R. Sunako oponentai leiboristai tvirtino, kad jis su žmona pelnosi iš „kruvinų pinigų“. Visgi kilus dideliam spaudimui, 100 milijardų eurų vertės „Infosys“ dar balandį paskelbė, kad iš Rusijos traukiasi.