Brangsta šiukšlių išmetimas sąvartynuose: netrukus tai pajus ir gyventojai

Anot jų, visi mokesčių didinimai galiausiai guls ant eilinių gyventojų pečių ir piktinasi, kad valdantieji nesiryžo bent šio mokesčio atidėti ramesniems laikams, kai praūš dabartinė rekordinė infliacija.

Kai kurie sostinės gyventojai tiesiog iš požeminių konteinerių traukia vilniečių netvarkingai išrūšiuotas vertingas atliekas. Tuo metu kiti daugiabučių konteinerių aikštelėse krauna stambiagabarites atliekas. Nors tokias atliekas krauti draudžiama, vilniečiai jas neša tiek prie savų, tiek ir prie kitų gyventojų konteinerių.

Taip kaupiasi automobilių bamperiai, statybinės atliekos, lovos, spintelės, televizoriai, praustuvės. Vilniaus savivaldybė jau grasina didesnėmis rinkliavomis gyventojams, prie kuriems priskirtų konteinerių voliojasi tokios atliekos.

„Šalia konteinerio negalima palikti nieko. Be jokių išimčių. Jei kas nors neteisingai palieka, tada netvarka ir kaštai didesni“, – teigia Vilniaus meras Remigijus Šimašius.

Gyventojus mero užmojai didinti atliekų rinkliavas siutina ir jie aiškina, esą prie jiems priskirtų konteinerių draudžiamas atliekas krauna visai ne jie, o iš atokesnių teritorijų atvykę šiukšlintojai. Be to, esą mieste yra per mažai stambiagabaričių atliekų surinkimo aikštelių, į jas važiuoti per toli.

Taip prie konteinerių atsiradusias atliekas aiškina gyventojai:

„Čia naktim kažkas.“

„Mašinos atvažiuoja ir išmeta šiukšles. O mums mokėti. Tegul kameras stato.“

„Svetimi atvažiuoja su mašinomis ir krauna. Firmos stiklainius krauna, ir statybines, viską, ko tik nėra. Buvo gražūs krūmai, viską iškapojo.“

„Kokį konteinerį pastatytų didelėms šiukšlėms išmesti. Dėl vieno kilimo žmogus nekvies mašinos išvežti. Kai daug, baldai, o dėl šito nekvies. O kur dėti?“

Vilniaus savivaldybės vadovai giriasi, kad kitąmet tik prie netvarkingų atliekų aikštelių gyvenantiems žmonėms atliekų surinkimo rinkliava didės, o tvarkingiems vilniečiams ji esą mažės 15 proc. ir kainuos apie 47 eurus butui ir apie 80 eurų namui už visus metus.

„Už kainų mažėjimą noriu padėkoti vilniečiams, tai dėl jų tvarkingumo ir įmonei, kuri gerai tvarkosi, 15 proc. yra nemažai“, – sako R. Šimašius.

Opozicija tokiais sostinės valdančiųjų pažadais ragina per daug nesidžiaugti ir kaltina valdančiuosius, kad jie pastaruosius dvejus metus iš žmonių plėšė per didelius, sąnaudomis nepagrįstus pinigus, dėl ko vilniečiai permokėjo per 2 milijonus eurų.

„Vilniečiai per pastaruosius 2 metus permokėjo 2,24 mln. eurų už paslaugas, nes nebuvo tikslių prognozių ir VASA buvo skirtos per didelės sumos, kurių ji nesugebėjo įsisavinti. Sakėm, kad tiek neriekia, bet niekas negirdėjo“, – sako Vilniaus tarybos narys Žilvinas Šilgalis.

Brangstant elektrai, šildymui, dujoms, savivaldybių asociacija perspėja visos šalies gyventojus ruoštis didesnėms sąskaitoms už atliekas. Esą atliekų tvarkymas brangs ne tik dėl infliacijos, bet dar ir dėl Seimo sprendimo po metų penkis kartus padidinti sąvartynų mokestį.

„Be abejo, brangs, ir ne tik dėl šio mokesčio. Pabrangimas pirminis gali būti ir dėl infliacijos, kuro kainų pakilimo ir drastiško kainų šuolio“, – teigia savivaldybių asociacijos atstovė Agnė Kazlauskienė.

„Nuo drastiškų planų 5 kartus padidinti rezultatas bus tas, kad vartotojai turės mokėti daugiau, o gamtos saugojimas ir tvarumas atsilikęs iš paskos eis“, – kalba Vilniaus vicemeras Valdas Benkunskas.

Savivaldybių asociacija prašė valdančiųjų sąvartyno mokesčių didinimą atidėti ramesniems laikams, tačiau aplinkos ministras sako, kad atidėlioti šio sprendimo nebegalima, Lietuvoje šis mokestis, siekiantis 10 eurų už toną, esą ir taip 6 ir daugiau kartų mažesnis nei kaimyninėse valstybėse ir neskatina rūšiavimo ir perdirbimo. Ministras įtikinėja, esą jei atliekų mokesčiai ir didės, tai ne dėl sąvartynų mokesčio didinimo.

„Gyventojams nepabrangs nieko. Kitais metais plečiama rūšiavimo infrastruktūra, atsiras maisto atliekų konteineriai didmiesčiuose. Pelenų naudojimas kelių tiesimui įsibėgėja po šių metų pilotinių projektų, sąvartynuose nėra, ko vežti“, – kalba aplinkos ministras Simonas Gentvilas.

Opozicijos ir vilniečių tokie ministro tikinimai neįtikina.

„Visos išlaidos, 5 kartus padidintas vartų mokestis nuguls ant vartotojų pečių, padidės sąskaitos už atliekų tvarkymą paprastiems vartotojams“, – teigia Seimo narė Ligita Girskienė.

Taip apie pokyčius atsiliepia gyventojai:

„Nesąžininga, ne. Negerai, tegu jis moka.“

„Kasmet kyla tie mokesčiai, nepatenkinti mes. Visiškai mūsų atžvilgiu nesąžininga.“

Savivaldybių asociacija ir opozicijos atstovai užsimena, kad padidėjus sąvartynų mokesčiui, gyventojams gali pabrangti ne tik atliekų tvarkymo rinkliavos, bet ir šildymas, mat atliekas deginančios ir šilumą gaminančios įmonės gali reikalauti už paslaugas didesnės kainos.