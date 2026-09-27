Avarija nusinešė 15-metės gyvybę – mama dėl visko kaltiną seserį: „Aš jos nekenčiu“

Sesių konfliktą laidoje „TV Pagalba“ sprendė Renata Šakalytė-Jakovleva ir Edgaras Navickas.
Į laidos „TV Pagalba“ studiją atvykusi Austra ne tik pasakojo apie neseniai įvykusią tragišką avariją, bet ir pati vis dar turėjo matomų sužalojimų.
„Raktikaulis lūžęs ir du šonkauliai“, – pasakojo moteris.
Avarijos metu žuvo 15-metė
Avarijos detalių Austra negalėjo atskleisti, nes vis dar vyksta ikiteisminis tyrimas, tačiau papasakojo tai, ką prisimena iš lemtingo, tragedija pasibaigusio ryto.
„Prasidėjo įprastas rytas: mergaitės papusryčiavo, aš atsigėriau kavos ir mes išvažiavome. (...) Viskas vyko kaip visada, mergaitės muzikos klausėsi, dainavo – ką jos ir mėgsta daryti. (...) Aš pati nevairavau tą dieną, mačiau, kaip užleidome automobilį priešais save, nes buvo juostos susiaurėjimas, ir daugiau nebeatsimenu nieko“, – dalijosi Austra.
Moteris tikino ir iki tol nepalaikiusi gerų santykių su seserimi Neringa. Nutikus taip, kad Neringos vaikai nebegalėjo likti su motina, jų globą perėmė sesuo Austra. Įvykus nelaimei ir žuvus vienai dukterų, santykiai dar labiau pablogėjo.
Į studiją atvykusi Neringa neslėpė, kad ryšys su seserimi niekada nebuvo artimas. Dukters žūtis moterį stipriai palietė – ji tikino dėl tragedijos kaltinanti seserį. Anot Neringos, Austra dar ir nuteikinėja kitą dukrą prieš ją bei jos vyrą.
„Mes niekada su ja nesutarėme, ji nenorėjo. (...) Dabar aš jos dar labiau nekenčiu“, – sakė Neringa.
Ar pavyks seserims susitaikyti? – sužinokite straipsnio pradžioje esančiame vaizdo įraše.
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Laidą „TV Pagalba“ žiūrėkite kiekvieną darbo dieną 16:30 val. per TV3 televiziją.
Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „TV Pagalba“.