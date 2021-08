Architektų verdiktas: Šimašiaus žmonos projektas savivaldybei turėjo kainuoti dvigubai pigiau

Meras tokius kaltinimus neigia ir sako net nežinojęs, kiek jo dabartinė žmona yra laimėjusi savivaldybės architektūrinių konkursų. Vilniaus tarybos opozicijos narys Žilvinas Šilgalis ragina merą atsistatydinti ir sako, kad savivaldybėje su mero žmona susijusios projektuotojų ir statytojų įmonės yra proteguojamos.

Vos tik Vilniaus meras Remigijus Šimašius „Facebook" paskelbė apie savo vestuves, netrukus sulaukė nemalonumų. Paaiškėjo, kad jo žmona laimėjo ne vieną savivaldybės skelbtą architektūrinį konkursą.

Ypač dėmesio susilaukė dėl šiuo metu vykstančių Tolminkiemio gimnazijos statybų, už kurios projektinį pasiūlymą mero žmonos įmonei R. Šimašiaus savivaldybė sumokėjo 785 tūkstančius eurų.

TV3 žinias konsultavę ir savo tapatybę atskleisti pabijoję Vilniuje dirbantys architektai sako, kad rinkos sąlygomis toks projektas turėtų kainuoti net dvigubai pigiau.

Kilus skandalui, meras R. Šimašius nutraukė savo medaus mėnesio atostogas Prancūzijoje ir vienai dienai grįžo į Vilnių pasiaiškinti. Meras teisinasi neva konkursus savivaldybėje laimi nepriklausomų ekspertų, tarp kurių tik keli savivaldybės atstovai, atrinkti projektai.

Meras sako iki šiol nežinojęs, kiek jo žmona savivaldybės konkursų laimėjusi: „Kadangi jau klausiate apie „DO architects“, po to, nes iki to aš nežinojau šitų dalykų, bet šiandien tai natūralu, iš viešai paskelbtos informacijos galiu tik tai pakartoti, kad iš 11 skelbtų konkursų per pastaruosius keletą metų savivaldybės vieną ar du, vieną, man atrodo, laimėjo „DO architects“.

Vilniaus tarybos narys Žilvinas Šilgalis sako: „Meras tikrai negalėjo nežinoti, su kuo jis tuos artimus santykius turi, meras negalėjo nežinoti, kad šita bendrovė, projektuotojų bendrovė, turi interesų savivaldybėje. Meras negalėjo nežinoti, kad jo žmonos pusbrolis yra jo vienas pagrindinių rėmėjų. Meras negalėjo nežinoti, kad ir jis gavo užsakymų iš savivaldybės.“

Apie mero žmonos pusbrolį Šilgalis kalba neatsitiktinai. Vilniaus stoties rajone esantis projektas „Portalas“ ekranų pagalba sujungia Vilniaus ir Liublino miestus. Projekto autorius – Benediktas Gylys, Gilmos Teodoros Gylytės pusbrolis, kuris 2018 metais 7000 eurų parėmė mero Remigijaus Šimašiaus rinkiminę kampaniją.

Prie šio portalo architektūrinės idėjos kūrimo prisidėjo ir dabartinė mero žmona. „Portalo“ idėjos įgyvendinimui daugiau nei 150 tūkstančių eurų skyrė pats Gylys, bet prie jo 45 tūkstančiais eurų prisidėjo ir savivaldybė.

Benedikto Gylio paramos fondo vadovė Ringailė Pakarklytė tvirtina: „Projektą teikėme konkursui „Kuriu Vilniui“ 2019 metais, kaip ir daugybė kitų konkursantų ir nepriklausomos komisijos sprendimu buvome išrinkti kaip vieni iš 13 nugalėtojų.“

Benedikto Gylio paramos fondo vadovė sako, kad mero ir Benedikto Gylio pusseserės, dabartinės mero žmonos, santykiai projekto finansavimui iš savivaldybės įtakos neturėjo.

„Galbūt šitas klausimas kiltų ir man, jeigu finansavimą būtume gavę vakar, o ne prieš dvejus metus, kai, na, net nesu tikra, ar Gilma Teodora Gylytė pažinojo merą, nes tuo metu tikrai prie bendrų stalų nesėdėjome“, – sako R. Pakarklytė.

„Būti apipilti purvais vien tik tai dėl to, kad nusprendė visuomenei kažką finansuoti ir bendradarbiavo su savivaldybe būtent dėl to, nes, aišku, mūsų miestas ne toks ir mažas, bet ir ne toks didelis, ir sąsajų visą laiką galima atrasti, tai aš vertinu tai kaip spekuliaciją“, – sako R. Šimašius.

Tačiau priešingos nuomonės laikosi Vilniaus miesto savivaldybės tarybos narys Ž. Šilgalis. Ne tik šie faktai opozicijoje esančiam tarybos nariui sukėlę abejonių dėl skaidraus ir sąžiningo mero elgesio.

Pasak Ž. Šilgalio, savivaldybėje yra ir kitų korupcijos ženklų: „Jau senokai savivaldybėje sklando gandai, kad kai kurios statybų, pavyzdžiui, kompanijos yra labiau mylimos, turi net galimybes prieiti galimai už finansinį atlygį susitvarkyti sau reikalingus dokumentus greičiau. Kai kurios projektuotojų bendrovės taip pat yra labiau mylimos ir projektuojant per jas galima greičiau pasiekti norimų rezultatų.“

Paklausus, ar tarp šių įmonių minima ir dabartinės mero žmonos „DO architects“ įmonė, Šilgalis atsako: „Taip, tarp tų įmonių buvo ir tokia minima.“

Dėl Vilniaus savivaldybę ir merą apsupusių skandalų, Ž. Šilgalis siūlo merui atsistatydinti, jo veiklą tirs savivaldybės Etikos ir Antikorupcijos komisiją. Tačiau reikalai savivaldybėje sudomino ir Seimo narius. Esą tai ne pirmas atvejis, kuomet girdima ne tik apie korupcijos, bet ir nepotizmo atvejus.

„Valstietis“ Algirdas Stončaitis teigia: „Tikrai neramina ta paskelbta informacija na apie tokias begalines sėkmės istorijas, kurios aplanko sakykim konkrečius asmenis, kurie yra savivaldybės darbuotojai, kuriems, matyt, yra labiau prieinama informacija iš savivaldybės negu kitiems galbūt galimiems konkursų dalyviams.“

Remigijus Šimašius sako, kad artimesni santykiai su Gilma Teodora Gylyte užsimezgė šių metų gruodį. Dabartinė mero žmona konkursus savivaldybėje laimi nuo 2019 metų. Meras sako, kad nusišalins nuo visų procedūrų susijusių su statybomis, leidimais ir viešaisiais pirkimais.