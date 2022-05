Ar paseks Ispanijos pavyzdžiu ir Lietuva? Dėl menstruacijų moterims – laisvadieniai

Asmeninė fitneso trenerė, ispanė Claire, sportuoja pati ir treniruoja žmones. Tačiau jau netrukus, jeigu Vyriausybės sprendimui pritars ir parlamentas, mažiausiai tris dienas per mėnesį, kai prasideda mėnesinės, ji galės nedirbti. Ispanija gali tapti pirmąja valstybe Europoje, leidžiančia moterims kenčiančioms menstruacinius skausmus turėti laisvų dienų. Tokie laisvadieniai būtų apmokami valstybės. Kler šią naujieną pasitinka itin džiugiai, mat jai mėnesinės skausmingos dėl ligos, nuo kurios kenčia jau ne vienerius metus.

„Maždaug per metus mano menstruaciniai simptomai vis sunkėjo, trukdavo savaitę, po to 10 dienų, 15 dienų, kol prieš dvejus metus per Kalėdas nualpau. Man sunku būdavo užmigti. Nuolat pabusdavau 3, 4 ryto, ir vis dažniau jausdavau, kad mano organizmas nualintas“, – pasakoja fitneso trenerė Claire Vandele.

Claire neslepia – naujasis įstatymas palengvins daugelio ispanių moterišką dalią. Mat mėnesinių skausmus patiria maždaug trečdalis moterų. Su pavydu į ispanes žvalgosi ir lietuvaitės. Ir tokiam Lietuvos valdžios žingsniui mielai pritartų net ne viena:

„Jeigu žmogus jaučia skausmą, tai gal visai neblogai būtų turėti tų išeiginių.“

„Visai būtų ne pro šalį. Bet irgi kiekvienai skirtingai, vieni kenčia nuo skausmo, kitos tai ne.“

„Man asmeniškai neskausmingos mėnesinės, mano dukrai vyresnei, tai jos skausmingos.“

„Man problemų nėra, bet draugėms taip, būna sunku, skauda kažką.“

Gatvėje atsitiktinai sutikta Vidaus reikalų ministrė Agnė Bilotaitė turi visai kitokią nuomonę – laisvadienių kenčiančioms nuo mėnesinių – nereikia.

„Moterys yra labai stiprios. Ne tokius skausmus ištveria, ir ne tiek gali atlaikyti. Šiuo atveju, aš turiu du vaikus ir iš karto beveik pradėjau darbuotis, tiek po pirmojo tiek po antrojo gimdymo, ir neturėjau motinystės atostogų, tai aš manau, kad moterys šiais laikais gali labai daug“, – teigia A. Bilotaitė.

O ką galvoja vyrai, reikėtų moterims papildomų laisvų dienų, ar vis gi ne?

„Jeigu kažkur dar taip… Nu ta prasme, jeigu Europoje yra kažkokia patirtis, didelė, tai manau, kodėl gi ne. Jeigu joms ten problemų yra.“

„Tiesiog be komentarų, bet pritarčiau.“

„Gal nieko prieš.“

Tiesa, taip galvoja ne visi. Vienos elektrotechnikos montavimo įmonės vadovas sako, jeigu vienu metu trijų dienų atostogų išeitų visos jo kolegės, nebus kam dirbti:

„Tai būtų nepatogu tiesiog darbo vietose, nes nėra žmogaus, kuris užima tam tikras pareigas. Ir kiekvienas vis tiek privalo… na, turi savo atsakomybes.“

O Lietuvos darbdavių konfederacijos vadovas galvoja kitaip – kai yra pasitikėjimas tarp darbuotojo ir darbdavio viskas yra įmanoma.

„Jūs įsivaizduojat, kai darbdavys parodo tą atjautą, darbuotojas kitą dieną dvigubai daugiau dirbs“, – sako darbdavių atstovas Danas Arlauskas.

Ir net lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba sako, esą jeigu Lietuva pasektų Ispanijos pavyzdžiu, skųstis vyrams nebūtų pagrindo.

„Kadangi menstruoja moterys, ir, šiuo atveju, pavyzdžiui nustatant ar yra diskriminacija ar ne, tai ką daro lygių galimybių kontrolierė? Ji šiuo atveju palygina vyrus ir moteris, ar panašiomis ar tokiomis sąlygomis kažkuri iš lyčių gauna privilegija ar kaip tik yra apribota. Tai šiuo atveju, kadangi negalime palyginti vyrų ir moterų, tai net negalima būtų bandyti nustatyti tai diskriminuoja ar ne“, – komentuoja tarnybos atstovė Mintautė Jurkutė.

Ir net nereikia šio proceso lyginti, kaip sako Lietuvos akušerių ginekologų draugijos prezidentė, profesorė Žana Bumbulienė. Per mėnesines kai kurios moterys išties išgyvena pragariškas dienas.

„Dažniausiai tai yra skausmas pilve, pilvo apatinėje dalyje, tai gali būti plintantis į nugarą, į kojas plintantis. Tai kartais gali būti kartu pykinimas, vėmimas. Galvos stiprūs skausmai. Nuo tokio, kad vos vos maudžia, iki skausmo.. Iki nualpimo. Tai iš tikrųjų gali būti taip, kad visai nedarbinga tą dieną“, – aiškina Ž. Bumbulienė.

Ir nors medikė dėsto faktus, sveikatos apsaugos ministras sako ispanų valdžios pavyzdžių bent jau kol kas neskubės sekti.

„Pasakysiu jums atvirai – mes nesame diskutavę tokio pasiūlymo. Tokio klausimo, tai net nelabai ką galėčiau ir pasakyti“, – teigia ministras Arūnas Dulkys.

O vykstant natūraliems gamtos procesams, per mėnesines laisvadienius gali pasiimti Japonijos, Pietų Korėjos, Indonezijos ir Zambijos moterys.