Anušauskas apie kritiką jam dėl „Leopard“ tankų: „Tai apsispręskim. Per mažai informacijos, ar per daug?“

Nors tankų pirkimo procedūros dar net neprasidėjo, bet į ministrą Arvydą Anušauską, jau lekia kritikos salvės. Konservatoriaus ilgas liežuvis, panašu, kad supykdė tiek opoziciją, tiek ir savus bendražygius.

„Šią savaitę mes pasirašysime ketinimų protokolą su Vokietijos gamintojais“, – liepos 24 d. sakė A. Anušauskas.

Pasirodo Prezidentūroje tądien vykusiame Valstybės gynimo tarybos posėdyje šalies vadovai sutarė, kad apie „Leopardų“ pirkimą viešai dar nekalbės.

„Buvo apsitarta ir dėl komunikavimo. Tai tik tiek pasakysiu. Žiūrėkit, aš neisiu į detales“, – tądien teigė Prezidento patarėjas Kęstutis Budrys.

Bet tik išėjus iš rūmų, A. Anušauskas suskubo skelbti, kad Lietuva nori vokiškų „Leopard“ tankų.

Antradienį feisbuke, ministras viešai pranešė, kad kariuomenė analizavo vokiškus „Leopard“, amerikietiškus „Abrams“ ir korėjietiškus „Black Panther“ tankus. Geriausiai reikalavimus esą atitiko „Leopardai“. O lyginant su „Abrams“, jų išlaikymas dar ir gerokai pigesnis. Nors kiti valstybės vadovai sako, kad sprendimas dar nepriimtas, bet A. Anušauskas jau paskelbė, kad tariamasi su Vokietijos valdžia, dėl jungimo į bendrą šalių koaliciją, kurios perka būtent „Leopard“.

„Aš nesiruošiu klastoti karinio vertinimo. Jis toks, koks buvo pateiktas, parodytas, koks modelis geriausiai atitinka, tokį aš ir pristatau. Jeigu būtų kitoks vertinimas, būtų pristatyta kitas modelis“, – sakė A. Anušauskas.

„Mes jau kalbame apie dalykus, kurie buvo paskleisti vakar ir padaryti ne visiškai korektiškai. Mes susitarėme Valstybės gynimo taryboje, kad laikomės nuostatos, kad dalykai, kurie yra riboto naudojimo, ir turėtų būti riboto naudojimo, o ne išėjus tuoj pat skelbti feisbuke“, – jau šiandien pasisako Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda.

Teoriškai, už riboto naudojimo informacijos atskleidimą, ministrui gali grėsti ir teisinė atsakomybė.

„Negalime visą laiką aiškinti, kad jeigu jau paviešinam darbo pradžią, kad tai yra ne laiku, arba slepiama informacija. Kaip tik tai yra laiku ir viešinimas nuo pat pradžios“, – ginasi A. Anušauskas.

Vis tik G. Nausėda trečiadienį viešai išbarė ministrą, tarytum, mažą vaiką.

„Gaila, kad apie tai vis tenka priminti, atrodo, suaugusiems žmonėms, kurie yra VGT nariai. <...> Suprantu, kad gal kažkam atrodo labai svarbus darbų baras pasidalinti šviežiausia informacija feisbuke, bet tai tikrai neturėtų būti pagrindinė nei ministro, nei kito valstybės pareigūno funkcija“, – teigia G. Nausėda.

Neatsiliko ir opozicija.

„Tai ne pirmas kartas, kai mūsų aukščiausi pareigūnai, kurie turi spręsti dėl valstybės gynybos, transliuoja šiek tiek skirtingas žinutes. Tikiuosi, kad kažkoks sprendimas bus rastas“, – sako socialdemorkatų frakcijos narė Dovilė Šakalienė.

O daugiausia kritikos viešai pažėrė liberalas Raimundas Lopata. Jis pareiškė, kad vokiškų tankų pasirinkimas neskaidrus, apie tai nebuvo jokios diskusijos su parlamentu, neįvertintas ir geopolitinis veiksnys, kokią naudą Lietuva gautų, jei pirktų, pavyzdžiui, amerikietiškus tankus.

„Turime Lenkijos pavyzdį – „Abrams“, gamyklos, „Abrams“ karo akademija, taip toliau ir panašiai, tai aš manau, kad viskas yra pasiekiama“, – teigia R. Lopata.

Lietuva nori pirkti apie 40–50 tankų. Tikėtina, kad toks pirkimas mūsų šaliai kainuos bent kelis milijardus eurų. Ir dabar atsirado svarstymai – ar ministras išplepėjęs, kad norime būtent vokiškų tankų, nepablogino derybinių pozicijų. Ar dėl to neteks vokiečiams permokėti daugybės milijonų.

„Matyt, tie, kurie yra dalyvavę derybose, supranta, kad ne visuomet yra gerai viską iš karto viešai pareikšti“, – sako D. Šakalienė.

Pats A. Anušauskas nesijaučia padaręs ką nors blogo. Sako, kad tanką renkasi Lietuvos kariuomenė, o būtent „Leopardai“ ir yra jų pasirinkimas.

„Tai per daug, ar per mažai? Tai apsispręskim. Per mažai informacijos, ar per daug?“ – klausia krašto apsaugos ministras.

Tai ne pirmas kartas, kai A. Anušauskas sulaukia kritikos dėl to, ką kalba viešai. Anksčiau jis paskubėjęs ir tiksliai nežinodamas, skelbė apie rusų karo laivo nuskandinimą, anksčiau, nei buvo gauti tikslūs tyrimai, pranešė apie partizanų vado Vitkaus-Kazimieraičio rastus palaikus, buvo pripažinęs, kad savo feisbuke rašydamas apie karą, verčia „Telegram“ grupėse rastą informaciją.

Jam net teko trinti įrašą feisbuke apie Kyjivo ligoninėje mirusį Lietuvos karį ir teisintis dėl žmonos pasakymų, kad apie rusų invaziją ministras ją informavo namuose iš anksto. Kritiką ministrui dėl jo kalbų, viešai buvo išsakiusi ir premjerė Ingrida Šimonytė.

Daugiau apie tai – vaizdo įraše straipsnio pradžioje.