Amvrosijus apie Maskvos patriarcho uždraudimą atvykti į Lietuvą: būtų absurdiška galvoti apie Kirilo vizitą

Rusijos valdžia irgi yra uždraudusi tūkstančiams vakariečių atvykti į Rusiją – sąrašuose net ir Amerikos prezidentas Bidenas ir „Facebook“ įkūrėjas Zuckerbergas ar Holivudo aktorius Morganas Freemanas.

Savo skambiais pasisakymais, liaupsinančiais karą Ukrainoje, bei bičiulyste su Rusijos vadovu Putinu pagarsėjusiam Maskvos patriarchui Kirilui kelią į Lietuvą uždarė Užsienio ir Vidaus reikalų ministerijos, nors duomenų, kad Kirilas planuotų kelionę į Lietuvą nėra.

REKLAMA

Jis papildė savo tautiečių, Rusijos dainininkų Filipo Kirkorovo, Natashos Koroliovos, Olego Gazmanovo ir kitų gretas. Jie į sąrašą buvo patekę anksčiau, kaip agresyvaus režimo šalininkai. Šiandien papaiškėjo, kad birželio 23-ąją į nepageidaujamų asmenų sąrašą įtraukta ir patriarcho Kirilo pavardė.

„Dažnai viešai skelbiantis nesantaikos ir karo kurstymą, neigiantis nacijos teisę egzistuoti. Raginęs deportuoti, arba sunaikinti tai ką jis vadina naciais Ukrainoje. Tai yra žmogus, kuris naudodamasis autoriteto padėtimi kursto karą ir neapykantą Ukrainos atžvilgiu“, – teigia Užsienio reikalų viceministras Mantas Adomėnas.

REKLAMA

REKLAMA

Nors Kirilui į Lietuvą vykti negalima, karą Ukrainoje sumastęs ir vinašališkai pradėjęs Putinas į Vilnių ar Trakus atvykti gali bet kada. Tiek Putinui, tiek Lavrovui, teoriškai, įvažiuoti į Lietuvą galima, kaip aiškina Užsienio reikalų ministerija, palikti diplomatiniai kanalai išeičių paieškoms.

Lietuva teikė Kirilą ir į 6-ąjį ES sankcijų paketą, pritarus visoms šalims jis būtų persona non grata visoje Europoje kaip, tarkime, Rusijos gynybos ministras Šoigu. Tačiau siūlymą užblokavus Vengrijai, to neįvyko. Tad šiuo metu įvažiuoti į šalį be Lietuvos Kirilui yra uždraudusios tik JK ir Kanda.

Neseniai Maskvos patriarchą Kirilą aplankęs Lietuvos stačiatikių bažnyčios arkivyskupijos kancleris Amvrosijus, kuris kaip teigia pati bažnyčia, ten derėjosi dėl didesnės nepriklausomybės nuo Maskvos, sako, kad dabar apie jokį vizitą nė kalbos negalėtų būti.

„Esant dabartinei situacijai, būtų stebėtina ir absurdiška galvoti apie tai, apie vizitą Kirilo į Lietuvą“, – sako Amvrosijus.

REKLAMA

REKLAMA

Nors Amvrosijus sako, kad patriarcho poziciją smerkia, aiškios nuomonės dėl sprendimo patriarcho neįleisti nepasako.

„Mūsų pozicija visiškai nesutampa su patriarcho Kirilo nuomone ir šita nuomonė niekuo mūsų neįpareigoja. Tai yra sprendimas mūsų valstybės, piliečių kuriuos išrinkom, jie turi teisę daryti sprendimus“, – kalba Amvrosijus.

O kol Europa blokuoja režimą palaikančius rusus, Rusija atsako tuo pačiu. Maskva yra paskelbė analogiškas sankcijas 963 amerikiečiams – Į Rusiją uždraudė atvykti JAV prezidentui Bidenui, „Facebook“ įkūrėjui Zuckerbergui, garsiam amerikiečių aktoriui Morganui Freemanui bei kitiems.