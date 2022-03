Algirdas Sysas apie Zbignevo Jedinskio pasiūlymą: „Turbūt ko nors parūkė“

Buvęs Seimo narys Zbignevas Jedinskis feisbuke aktyvus. Matyti, kad jis dalinasi ir Vladimiro Putino kalbomis. Ar jo propagandisto Solovjovo laidų ištraukomis. Bet šį kartą parlamentaro padėjėjo viešas komentaras pasiekė net Seimo plenarinę posėdžių salę. Jedinskis feisbuke parašė, kad Lenkija turėtų išstoti iš Europos Sąjungos ir NATO bei sudaryti sąjungą su Rusija: „Lenkija turėtų kuo greičiau atsisakyti ES ir NATO narystės ir sudaryti sąjungą su Rusija. Tai būtų stipriausia slavų šalių sąjunga, grįsta tikromis krikščioniškomis ir šeimai palankiomis vertybėmis, kuri tarnautų Lenkijos piliečiams, o ne kažkam iš už vandenyno.“

Jedinskis buvo lenkų rinkimų akcijos sąrašo lyderis Seimo rinkimuose. Bet nepatekęs į parlamentą, jis įsidarbino bendražygio Česlavo Olševskio patarėju. Paties Olševskio šiandien Seime nebuvo, neatsiliepė jis ir telefonu.

Bet pavyko prisiskambinti pačiam Jedinskiui: „Sveiki, pone Jedinski. Mindaugas Vasiliauskas iš TV3 žinių. Dėl jūsų to komentaro norim pašnekėti. — Atsiprašau, nekomentuoju. — Kodėl? — Aš duodu komentarus tik nepriklausomai žiniasklaidai, deja, jūs tai nepriklausomai nepriklausote, atsiprašau labai, viso gero. — Sėkmės.“

Jo bendražygė partijoje, Seimo narė Beata Petkevič purtosi tokių komentarų.

„Man atrodo, kad tai nėra ok, nuo tokių komentarų reikia susilaikyti, ir partijai reikia atsiriboti nuo tokių komentarų… — Kelsit partijoje kažkaip, ar ne? — Be abejo, be abejo, manau, kad taip. Jeigu ne pirmininkas, tai paprasti nariai, kaip aš, galim pasisakyti šiuo klausimu, kad mes negalime toleruoti“, – kalba Lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos narė Beata Petkevič.

Stebisi ir kiti parlamentarai.

„Turbūt ko nors parūkė. Galėčiau pakomentuoti taip“, – sako Socialdemokratų frakcijos narys Algirdas Sysas.

„Čia, matyt, jo partija turėtų pirmiausiai kolegą įsivertinti ir galvoti, ką su juo daryti, nes tas nei Seimui didelės garbės nedaro, nei jam pačiam“, – teigia regionų frakcijos narė Agnė Širinskienė.

„Reikia persiųsti lenkams, Lenkijos piliečiams, tegul jie įvertina. Ką sako lenkų politikas Lietuvoje. Lenkija lauk iš ES ir NATO ir junkitės su Rusija. Kaip reaguos Lenkijos piliečiai? Pasistengsime, kad Lenkijos piliečiai sužinotų šitą“, – sako Liberalų frakcijos seniūnas Eugenijus Gentvilas.

Be to, ir pats Lenkų rinkimų akcijos lyderis, europarlamentaras Valdemaras Tomaševskis pasisako dviprasmiškai Rusijos atžvilgiu. Garsiai nuskambėjo atvejis, kai po 2014-ais įvykusio rusų puolimo prieš Ukrainą, ir Krymo okupacijos, Tomaševskis gegužės 9-ąją pasirodė su Georgijaus juostele švarke.

„Taip, kaip viešasis naratyvas skamba, tai tipiški vatin… vatninkai, ar kaip ten juos pavadinti. Tipiški“, – sako E. Gentvilas.

Nors Lenkų rinkimų akcija neperkopė 5 procentų barjero Seimo rinkimuose, ši partija kviečiama pasirašyti partijų susitarimus dėl šalies užsienio politikos ir saugumo strategijų.

„Mūsų viena strateginių partnerių regione yra Lenkija ir mes bendradarbiaudami su Lenkija siekiame geresnio ir efektyvesnio dalyvavimo tose svarbiose organizacijose, taip pat remiame Ukrainos siekius“, – kalba Lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos narė Rita Tamašunienė.

„O jis čia vienas toks pas jus partijoje, ar daugiau yra? — Nežinau, reiškia, vienas tik. — Bet partijai gėdos pridarė? — Manau, kad iš tikro taip yra. Bet čia žmogaus nuomonė“, – sako B. Petkevič.

Jedinskis viešai dalijasi ir kita rusiška propaganda, sukurtą tiek Rusijoje, tiek ir Lietuvoje, mūsų vietinių propagandistų.