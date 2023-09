Aistros dėl „Žalgirio“ logotipo: kodėl nereikia šlovinti 1944-ųjų?

Situaciją tinklalaidėje „Sukasi pasaulis“ aptaria naujienų portalo tv3.lt žurnalistai Vilmantas Venckūnas ir Andrius Jakimčuk.

„Žalgiriui“ paskelbus naujienas internete kilo tikras sujudimas, kadangi daugelis norėjo išreikšti savo nuomonę apie naująjį klubo įvaizdį.

Pristatyme pabrėžta, kad „Žalgirio“ logotipas buvo įkvėptas istorijos ir pritaikytas šiems laikams. Konstruojant logotipą atsižvelgta į skirtingus laikotarpius. Į logotipą naujai įterpti įkūrimo metai pabrėžia ilgą ir reikšmingą klubo gyvavimo istoriją.

Tuo metu atnaujintas šriftas yra persmelktas ankstyvųjų „Žalgirio“ logotipo detalių. Kamuolys ir oranžinė spalva ilgą laiką buvo „Žalgirio” logotipo centre, tad šis spalvinis akcentas buvo išlaikytas kartu su ikoniškais žaliai-baltais šachmatais, stilizuojant ir minimalizuojant pagrindinius herbo elementus. Logotipe atsirado ir „Žalgirio“ įkūrimo metai – 1944-ieji.

Naujasis logotipas sužavėjo ne visus. Pavyzdžiui, Lietuvos istorikas ir Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto dėstytojas Nerijus Šepetys teigia, kad šis logotipas siaubingas.

N. Šepetys pasidalijo išsamiu įrašu savo socialinių tinklų paskyroje, kuriame kritikuoja naują idėją ir teigia, kad toks logotipas sudaro įvaizdį, kad klubas save kildina iš sovietinės okupacijos ir ją laiko vertybe.

1944-ieji – skaudūs metai Lietuvos istorijoje. Nacių okupaciją pakeitė vėl sugrįžę sovietai, dar buvo juntami Holokausto aidai, prasideda partizaninė kova prieš Sovietų Sąjungos okupaciją.

1944 m., Antrojo pasaulinio karo metu, įkurta Kauno „Žalgirio“ sporto draugija. 1944 m. spalio 13 d. suorganizuotos pirmosios varžybos. Pirmuosius dvejus metus komanda vadinosi ASK, vėliau SKIF, nuo 1950-ųjų komanda pervadinta „Žalgiriu“.

„Kokią idėją kelia istorikai, kad šie metai rodo ir „Žalgirio“ kaip žodžio, kaip idėjos asociaciją su sovietiniu naratyvu. Sovietai kūrė sporto draugijas ir tai buvo viena iš režimo įtvirtinimo priemonių. „Žalgiris“, kaip pavadinimas, atspindi sovietinį naratyvą, nes jis simbolizuoja kovas su kryžiuočiais, Žalgirio mūšį, o sovietų akyse – lietuvių ir slavų kovą su naciais“, – kalbėjo V. Venckūnas.

Žurnalisto teigimu, svarstymai apie „Žalgirio“ logotipą prisideda prie platesnės diskusijos, kurią iššaukė paminklas poetui Justinui Marcinkevičiui. Anot jo, kaip ir J. Marcinkevičiaus atveju, taip ir „Žalgirio“ atveju niekas neneigia komandos pasiekimų ir jos prisidėjimo prie laisvos Lietuvos idėjos, kai kovos su Maskvos „CSKA“ buvo daugiau nei krepšinio rungtynės.

„Stalinui atsirūgo šitas „Žalgiris“, – ironizavo A. Jakimčuk.

„Niekas nesako, kad „Žalgiris“ nebuvo tada įkurtas, bet gal nereikėtų šių metų švęsti. Niekas nesako, kad „Žalgiris“ atsirado po 1990-ųjų kovo 11-osios. Niekas nesako, kad mes turime ignoruoti praeitį.

<...> Mūsų praeitis ir mūsų istorija yra turinti tiek daug konteksto ir tiek daug skaudulio, kad mes niekada neturime to pamiršti. Dėl to ir karo Ukrainoje akivaizdoje mes taip gerai suprantame tą grėsmę. Mūsų reakcija yra tokia aštri, mūsų nuovoka tokia didelė būtent dėl mūsų praeities. Vakariečiai to neturi ir mes pykstame ant vakariečių, kodėl jie tokie naivūs. Mes nesame tokie naivūs.

Mūsų tas ne naivumas būtent ir ateina iš tragedijų, kurios buvo 1944-aisiais, 1939-aisiais ir t.t. Niekada nepamirškime praeities ir nepamirškime konteksto“, – sakė V. Venckūnas.

Plačiau apie tai – vaizdo ištraukoje, kurią rasite teksto viršuje. O dar daugiau diskusijų apie įvykius ir politinius procesus – pilname „Sukasi pasaulis“ epizode, kurį rasite čia:

ARBA čia:

Kalbėjome apie:

00:37 Intro

00:47 Pirmą kartą kalbame tiesiogiai

01:40 Smūgis Sevastopoliui – karinė ir simbolinė reikšmė

09:31 Kosminius Putino ir Kim Jong Uno susitikimas

15:45 G20 susitikimas: skystas tekstas dėl Ukrainos, dalijamas pasaulis ir šanso laukiančios šalys

22:57 Kodėl Xi Jinpingas neatvyko?

26:22 Naujas Bideno Šilko kelias

30:41 Bharatas – daugiausiai pasaulyje gyventojų turinti valstybė nusprendė keistis iš pagrindų

39:32 Muskas ir jo „Starlink“ atjunginėjimas Ukrainai

53:43 „Žalgirio“ logotipas ir 1944-ieji