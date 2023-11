Aiškėja, kaip „Radailių dvaras“ nuslėpė pajamas: algas mokėjo iš jaunavedžių atneštų „vokelių“

Daugiau apie tai – TV3 žinių reportaže.

Milžinišką teritoriją užimantį, pajūryje gerai žinomą poilsio ir pramogų kompleksą „Radailių dvaras“ gavę patikimos informacijos, iškratė Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūnai bei mokesčių inspektoriai. Kratas jie atliko ir įstaigos vadovų namuose, o surinkti duomenys leido pradėti ikiteisminį tyrimą dėl dviejų nusikalstamų veikų.

„Tai yra apgaulingas apskaitos tvarkymas ir, be abejo, veikla, kuri susijusi su mokesčiais, tai yra mokesčių vengimas. Tai yra iš esmės, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną, turtą pateikimas“, – aiškino prokurorė Dalia Mackevičienė.

Paaiškėjo, kad per penkerius metus įmonė nuslėpė mažiausiai 45 000 eurų mokesčių. Be to, neapskaitė daugiau nei pusės milijono eurų pajamų. „Radailių dvaro“ metų apyvarta – 3 milijonai eurų.

„Galima šnekėti, kad pajamų gali būti neapskaitytų virš 500 000, iš kurių yra dalis atlyginimų išmokėtų vokeliuose“, – teigė Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos Klaipėdos apygardos viršininkas Dainius Rimkus.

Pareigūnai nustatė, kad visą ar dalį atlyginimo neapskaitytais grynaisiais pinigais, taip vadinamuose vokeliuose, gaudavo beveik visi 120-imt „Radailių dvaro“ darbuotojų – barmenai, padavėjai ir net virėjai.

„Nemažai darbuotojų buvo įdarbinta puse etato, tačiau dirbdavo pilnu etatu. Dėl ko jiems už šitą laikotarpį būdavo mokami „vokeliai“. Taip pat įmonėje buvo nustatyta, kad dirba nelegalūs asmenys, kuriems taip pat buvo išmokamas darbo užmokestis“, – sakė D. Rimkus.

O vokeliams pinigus, patys to nežinodami, sunešdavo „Radailių dvare“ vestuves keliantys jaunavedžiai, sukaktuvininkai, draugų kompanijos ar įmonės.

„Pagrinde pajamos būdavo neapskaitomos iš banketų, renginių ir šitie pinigai būdavo naudojami „vokeliams“ mokėti“, – kalbėjo Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos Klaipėdos apygardos viršininkas.

Maža to, „Radailių dvaro“ savininkams priklauso ir miniatiūrų ir botanikos parkas „Babilono sodai“. Norintys čia pasivaikščioti lankytojai turėdavo susimokėti grynaisiais, o šie pinigai taip pat niekur viešai nebūdavo deklaruojami.

„Kadangi tai yra veikla penki metai, tai bus atliekamas tyrimas, kur specialistai tirs dokumentus, tirs pajamas, pardavimus, tai yra didelis darbas ir tai, be abejo, tikrai užtruks“, – aiškino prokurorė.

Prokurorai nieko nesulaikė, tačiau įtarimus pareiškė įmonės vadovui. Tiesa, ar tai Audrius Aušra, ar Vita Aušrienė, nutarė nuo visuomenės nuslėpti.

„Negarsinkim tų pavardžių, nes kiekvienas žmogus turi tą nekaltumo prezumpciją ir sakykim taip, kol mes neturim pagrįstų duomenų, kad būtent šis asmuo padarė nusikalstamą veiką. Gal aš nenorėčiau atskleisti šitokių duomenų“, – teigė D. Mackevičienė.

Su įmonės savininkais susisiekti nepavyko. Tačiau prokurorai sako, kad įtariamųjų gali daugėti. Už apgaulingą buhalterinės apskaitos tvarkymą gresia ketveri, o už neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ir turtą įrašymą net aštuoneri metai kalėjimo. Tiesa, „Radailių dvaras“ dabar dirba kaip dirbęs.

Daugiau galite sužinoti reportaže, esančiame straipsnio pradžioje.