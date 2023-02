Aiškėja daugiau apie Latvijoje užsidegusią dronų gamyklą: pasigirdo versijų, kad tai – rusų sabotažas

Marupės regione, Latvijoje, pleška amerikiečių dronų gamykla „Edge Autonomy“. Jų pagaminti dronai turėjo keliauti į Ukrainą. Gaisras prasidėjo antradienį popiet, o dabar pasigirdo ir versijų, kad tai – sabotažas, mat šis gaisras žmonėms priminė Maskvoje ir kituose Rusijos miestuose pleškančius strateginius objektus. Juolab kad šio gaisro vaizdo įrašai pasklido ir prorusiškuose „Telegram“ kanaluose.

„Nėra jokio pagrindo manyti, kad tai – piktavališkas įvykis. Gamybos įmonės yra didelės rizikos grupė ir nelaimingų atsitikimų pasitaiko. Kas sukėlė gaisrą plačiau pakomentuosime, kai turėsime daugiau informacijos“, – teigia „Edge Autonomy“ atstovas Dzintars Neimanis.

Tokią pačią versiją palaiko ir Latvijos policija.

„Pirminis tyrimas nerodo, kad tai buvo padegimas. Policija turi informacijos, kad gaisras kilo gamybinėse patalpose, gamybos proceso metu, tačiau viską parodys tyrimas“, – tvirtina Latvijos policijos atstovė Natalja Kovala.

Didžiulė žala padaryta dviejų aukštų gamyklai – išdegė maždaug 600 kvadratinių metrų plotas. Praktiškai pusė pastato visiškai supleškėjo. Be to, per gaisrą nukentėjo ir trys įmonės darbuotojai – vienam jų suteikta pagalba vietoje, tačiau du dėl sužeidimų nugabenti į ligoninę.

Ši įmonė gamina dronus linksmu pavadinimu „Penguin“. Ir nors pavadinimas skamba nepavojingai, kai kurie jų dronai gali skrieti daugiau nei 20 valandų, iki 180 kilometrų. Jie puikiai tinka žvalgybos misijoms. Šiuos dronus naudoja daugiau nei 70 šalių – ne tik Ukraina, bet ir NATO sąjungininkės.

Beje, ši įmonė dalyvavo ir specialioje akcijoje. Visuomenininkai, norėdami paraginti latvius paremti jų šalyje pagamintos karinės technikos įsigijimą, skatino aukoti. Už šiuos pinigus Ukrainai būtų atitekęs ir pats pažangiausias įmonės pagamintas dronas, kurių praėjusiais metais įsigijo ir Jungtinių Valstijų kariuomenė.