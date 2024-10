Žygimantas Mauricas apie išskirtinai aukštą lietuvių perkamąją galią: „Nepavadinsi mūsų skurdžiu užkampiu“

Ekonomistas Žygimantas Mauricas skaičiuoja, kad gyventojų ekonominė padėtis per pastarąjį penkmetį kaip reikiant pagerėjo. Ir vardija skaičius – Lietuvoje darbo užmokestis per penkerius metus vidutiniškai padidėjo 72 procentais. Tai yra ne tik daugiau nei Latvijoje (50 proc.), Lietuva lenkia ir Europos Sąjungos vidurkį (21 proc.), ir išsivysčiusias vakarų valstybes, tokias, kaip Vokietija (17 proc.).

Tiesa, kartu su rekordiniu atlyginimų augimų Lietuvoje sparčiai augo ir kainos. Tačiau net įvertinus jų didėjimą, algos kilo greičiau nei kainos. Dėl to vadinamoji perkamoji galia Lietuvoje kilo labai sparčiai: per penkmetį išaugo 26 procentais, dvigubai sparčiau nei Latvijoje (13 proc.), o Europos Sąjungoje per penkerius metus perkamoji galia krito vidutiniškai 2 procentais, o tokioje valstybėje, kaip Vokietija, ji sumažėjo 4 procentais.

„Kainos augo lėčiau nei Estijoje, panašiai kaip Latvijoje, tai mūsų perkamoji galia per pastaruosius penketą metų išaugo 26 procentais, ir atlyginimai sparčiau nei kainos, nepaisant milžiniško kainų šuolio pastarąjį penkmetį“, – teigia „Luminor“ ekonomistas Ž. Mauricas.

„Tokios valstybės, kaip Vokietija, kaip Jungtinės Amerikos Valstijos, patyrė pajamų sumažėjimą per paskutinius penkerius metus, o Lietuva augo sparčiausiai. <...> Lietuva yra gerame kelyje, kur gyvenimas gerėja įvairiais aspektais“, – sako ekonomistas Marius Dubnikovas.

Lietuva išsiskiria visoje Europoje

Vieno prekybos centro duomenys rodo, kad gyventojai į parduotuves vaikšto dažniau nei anksčiau.

„Prekybos centrą praėjusiaisiais metais daugiau nei 11 milijonų lankytojų, o šiais metais yra fiksuojamas dar didesnis negu 12 procentų lankytojų srauto augimas“, – komentuoja Kauno „Akropolio“ valdytoja Brigita Kuodytė.

Lietuva savo augimo tempu išsiskiria visoje Europoje.

„Mums šiek tiek pasisekė įveikti pandemiją ir pragyventi tą laikotarpį, kai buvo Rusijos ekonominis karas prieš Europą“, – paaiškina M. Dubnikovas.

„Tai yra investicijos į pramonę, mes turime žymiai stipresnę, labiau diversifikuotą labiau nei Estija, Latvija. Turime informacinių technologijų sektorių, pagal eksportą, būtent šių paslaugų, mes aplenkėme Latviją 2019 metais“, – komentuoja Ž. Mauricas.

Nors ir dideliu tempu Lietuva vejasi Vakarų Europą, pasak ekonomistų, stengtis tikrai yra dar kur.

„Kai mes įstojome į Europos Sąjungą, atlyginimų atotrūkis tarp Lietuvos ir Didžiosios Britanijos, kada ji buvo ES, buvo mūsų pagrindinė destinacija, siekė 5 kartus, dabar mes suskaičiuojame nebe kartais, o procentais. Kartais liko tik nuo pačių turtingiausių valstybių. Jau Vokietijoje atlyginimas vidutinis šiek tiek mažiau nei 2 kartus didesnis. <...> Tikrai nepavadinsi mūsų skurdžiu užkampiu“, – teigia Ž. Mauricas.

Kitąmet atlyginimai vidutiniškai augs 8 proc.

Ekonomistai prognozuoja, kad Lietuvoje atlyginimai ir toliau augs sparčiau nei prekių ar paslaugų kainos.

„Minimali mėnesinė alga bus didinama apie 12 procentų, tai irgi yra spartus atspirties taškas daugeliui biudžetą sudarinėjančių specialistų“, – sako „Šiaulių banko“ grupės ekonomistė Indrė Genytė-Pikčienė.

Tačiau, dalis rinkos ekspertų užsimena, kad spartus atlyginimų augimas gali ilgainiui pakišti koją, kai dalis įmonių dėl išaugusių kaštų nesugebės išsilaikyti, tad kai kurios užsidarys.

„Darbo kaštų augimas įmonėms yra grėsmė ir jeigu joms nebesiseks parduoti savo paslaugų ir prekių užsienio rinkoms dėl prarasto konkurencingumo, dėl išaugusių sąnaudų čia, tai bus išties sudėtinga“, – teigia I. Genytė-Pikčienė.

Lietuvos bankas prognozuoja, kad kitąmet Lietuvoje atlyginimai vidutiniškai augs maždaug 8 procentais, o metinė prekių ir paslaugų infliacija svyruos nuo 2 iki 3 procentų.

