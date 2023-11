Žvejams pažeidėjams didins baudas: pagauti turės mokėti iki 3,5 tūkst. eurų

Antradienį Seime po pateikimo buvo pritarta Administracinių nusižengimų kodekso (ANK) pataisoms, kurios ir numato didesnes baudas.

Dabartinės baudos – per mažos?

„Šiuo metu ANK numatytos sankcijos neefektyvios ir duoda neigiamą / priešingą atgrasymui efektą, nėra užtikrinami administracinės nuobaudos tikslai.

Pavyzdžiui, Lietuvoje intensyviai, viešai skelbimuose, spaudoje ir pan. vykdoma prekyba tinklais, tinklai įsigyjami ir paštu, o sodybose randami dideli tinklinių įrankių kiekiai“, – nurodo įstatymo pataisų iniciatoriai.

Pasak jų, sodybose, kurios yra prie valstybinių vandens telkinių, aptikti draudžiamus žvejybos įrankius tampa įprasta. Bauda, aptikus pažeidėją – nuo 60 eurų, o surašius protokolą su administraciniu nurodymu tesudaro 30 eurų.

„Tokio pobūdžio pažeidimams nustatyti skiriama daug laiko sąnaudų, kaštų, tyrimo ir duomenų rinkimo įdirbio – tuo metu 30 eurų bauda nėra proporcinga nei siekiamam tikslui, nei pažeidimo pobūdžiui ar (dažnai) mastui, nei aplinkos apsaugos pareigūnų įdirbiui.

Negana to, tokia bauda taikoma tiek tais atvejais, kuomet neteisėtai laikomas 1 tinklas, tiek tais, kai randama 10 ar 20 tinklinių įrankių, arba draudžiami žvejyboje įrankiai realizuojami dideliais kiekiais, nors tokiais atvejais pažeidimai savo pobūdžiu nėra lygiaverčiai“, – rašoma pataisų aiškinamajame rašte.

Baudos didės ir 10 kartų

Pasak pataisų iniciatorių, įstatymo projektu siekiama, kad taikomos sankcijos taip pat atitiktų protingumo kriterijų. Taip pat siekiama, kad už nelegalių įrankių laikymą bauda nebūtų mažesnė nei už nelegalių įrankių įsigijimą.

Atitinkamai, už įrankių pardavimą nebūtų taikoma mažesnė bauda nei už jų laikymą. Dažniausiai įrankiai įsigyjami ne laikymui, o eksploatavimui su tikslu sugauti žuvis.

Įrankių įsigijimo ir laikymo užkardymas tokių įrankių įsigijimo ir laikymo, būtų prevencinė ir efektyvesnė priemonė žalos aplinkai atsiradimui, nelaukiant, kol ji kils.

Pavyzdžiui, priėmus pataisas, mėgėjų žvejybos taisyklių pažeidimas užtrauktų baudą nuo 30 iki 90 eurų (dabar 10–60 eurų).

Mėgėjų žvejybos taisyklių pažeidimas, padarytas panaudojant 2 ir daugiau kartų viršytą mėgėjų žvejybos įrankių skaičių, užtraukia baudą nuo 200 iki 500 eurų (dabar tokių baudų nėra).

Mėgėjų žvejybos taisyklių pažeidimas, padarytas panaudojant draudžiamus žvejybos įrankius ar draudžiamu būdu (išskyrus elektros energiją ir ultragarsą), kai žvejojamos lašišos, šlakiai, margieji upėtakiai ir kiršliai užtrauks baudą nuo 1,5 tūkst. iki 2 tūkst. eurų.

Tuo metu verslinės žvejybos vidaus vandenyse tvarkos šiurkštus pažeidimas užtrauks 10 kartų didesnę baudą, nei yra dabar – nuo 1,7 tūkst. eurų iki 3,5 tūkst. eurų.

Faktą, kad dabartinės sankcijos pažeidėjų neatbaido įrodo daug neteisėta žvejyba užsiimančių ir aplinkai žalą darančių asmenų, kurie jau yra kelis kartus bausti.

Pavyzdžiui, V.I. – 18 kartų, jo padaryta žala vien per paskutinius du metus 15 363 eurai, R.Ž. – 15 kartų, jo padaryta žala vien per paskutinius du metus – beveik 15 tūkst. eurų, E.T. – 9 kartai, jo padaryta žala vien paskutinius du metus – daugiau kaip 13 tūkst. eurų ir t.t.

Įstatymo projektu taip pat siekiama, kad mėgėjų žvejybos leidimo kaina būtų mažesnė nei bauda už žvejybą be leidimo (šiuo metu, jei pažeidimas nustatomas pirmą kartą, būtina taikyti įspėjimą, antrą kartą – vos 10 eurų. baudą, kas yra net mažiau, negu leidimo kaina).