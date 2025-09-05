Žinoma Kauno bendrovė atleidžia 46 darbuotojus

Pasak tarnybos atstovės spaudai Mildos Jankauskienės, daugiausiai atleidžiama stiklo duženų rūšiuotojų – 11, taip pat atleidžiami 8 gamybos cecho kontrolieriai, 6 šaltkalviai-remontininkai ir 4 stiklo duženų rūšiavimo linijos operatoriai.
„Kauno stiklas“ iki šiol turi 180 darbuotojų.
Registrų centro duomenimis, įmonė praėjusiais metais patyrė 1,92 mln. eurų nuostolį. „Kauno stiklo“ skola „Sodrai“ tuo metu siekia beveik 89 tūkst. eurų.
