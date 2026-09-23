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TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Žiniasklaida: „Vilnius Tech“ Juodkrantėje laboratorijomis vadinamuose pastatuose įrengė poilsio patalpas, pirtį

2026-09-23 11:23 / šaltinis: BNS
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2026-09-23 11:23
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Vilniaus Gedimino technikos universitetas („Vilnius Tech“) Juodkrantėje už beveik 1,8 mln. eurų rekonstruotuose mokslo paskirties pastatuose įrengė poilsio patalpas, pirtį, kurią pavadino termodinamikos laboratorija.

Vilnius Tech (nuotr. Dainiaus Labučio)

Vilniaus Gedimino technikos universitetas („Vilnius Tech“) Juodkrantėje už beveik 1,8 mln. eurų rekonstruotuose mokslo paskirties pastatuose įrengė poilsio patalpas, pirtį, kurią pavadino termodinamikos laboratorija.

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Anot „15min“, dviejuose rekonstruotuose pastatuose įrengti kambariai su virtuvėlėmis, sofomis, televizoriais, dušais ir lovomis, o vieno pastato rūsyje – pirtis, kurios įrengimas kainavo beveik 30 tūkst. eurų.

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Universiteto pateiktais duomenimis, iki rugpjūčio vidurio Juodkrantėje atlikta 12 rezervacijų, sumokėta 6,1 tūkst. eurų. Rezervuotis poilsio patalpas – laboratorijas galima tik viename iš dviejų rekonstruotų pastatų.

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Universiteto darbuotojai gali rezervuotis kambarius poilsiui ne ilgesniam nei penkių dienų laikui.

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„Universiteto Darbo tarybos sprendimu buvo patvirtinta poilsiui skirtų patalpų rezervacijos tvarka ir nustatyti įkainiai (dvivietis – 80 eurų, keturvietis – 110 eurų)“, – portalui nurodė „Vilnius Tech“ atstovė Aurelija Dermantė.

Kaip įrodymas portalui buvo pateiktas tarybos balandžio mėnesio posėdžio protokolas, kuriame pastatai vadinami nebe laboratorijomis, o „poilsio baze“.

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Universitetas teigia, kad pastatai suprojektuoti pagal vadinamųjų gyvenamųjų laboratorijų („Living-Lab“) modelį, o mokslinė ir laboratorinė įranga bus montuojama vėliau. „Vilnius Tech“ Juodkrantėje planuoja vykdyti radioaktyviosios taršos, oro bei Baltijos jūros ir Kuršių marių vandens kokybės, mikrodumblių, biomasės bei kitus tyrimus.

Vis dėlto, kaip nurodo portalas, žurnalistams lankantis pastatuose nebuvo parodyta konkreti laboratorinė įranga, o patalpose rasta patalynės ir rankšluosčių.

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Portalo teigimu, universiteto darbuotojams poilsio patalpos pradėtos rezervuoti dar nebaigus rekonstrukcijos darbų.

Valstybinė teritorijų planavimo ir statybų inspekcija (VTPSI) portalui nurodė neturinti duomenų apie darbų užbaigimą Juodkrantės laboratorijų korpusuose.

Tuo metu Neringos savivaldybė nurodė, kad kol statybos užbaigimo procedūros neatliktos, pati pastatų naudojimo netikrina ir ši priežiūra priskirta Statybų inspekcijai. Tačiau VTPSI pažymėjo, kad statinių naudojimo pagal paskirtį priežiūrą atlieka būtent savivaldybės.

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Be to, savivaldybė patvirtino, kad leidimas išduotas mokslo paskirties pastatams, projekte esą numatytos tik su tyrimų ir specialistų darbu susijusios poilsio zonos.

Statybų inspekcija nurodė, kad po žurnalistų kreipimosi pradėjo statybą leidžiančio dokumento išdavimo teisėtumo patikrinimą, yra suplanavusi ir patikrinimą vietoje.

Universitetas atsakymuose portalui pripažino, kad darbuotojų mokomasis poilsis projektavimo dokumentuose nebuvo numatytas, ilsėtis laboratorijose bus galima tik tuomet, kai nevyks mokslinė veikla, daugiausia vasarą.

indeliai.lt

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