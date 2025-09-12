Žiniasklaida: Bumelio biotechnologijų centras kelsis į Vilniaus pramonės parką

Kaip skelbiama, centrui persikėlus bus užimtas visas 23,92 hektarų pramonės parko plotas.
„Molekulinės biotechnologijos centras“ anksčiau pranešė, kad 3,94 hektarų sklype žada įkurti monokloninių antikūnų bei kitų terapinių baltymų gamybos centrą, kuriame kurs bei gamins biologinius vaistinius preparatus.
Iki 2028 m. per kelis etapus į projektą numatoma investuoti iki 200 mln. eurų, sukurti 150 darbo vietų.
Kaip skelbė ELTA, Vilniaus miesto taryba inovacijų pramonės parką nusprendė išplėsti rugpjūčio pabaigoje – padidinti jį daugiau nei dvigubai, nuo 24 iki 63 hektarų ploto.
Į pramonės parką įtraukta maždaug 39 hektarų teritorija, esanti ties Liepkalnio g. 125, šalia „Teltonikos“ aukštųjų technologijų miestelio.
Pasak portalo, prie parko prijungus naują teritoriją, nauji investuotojai galės įsikurti 2028 m. viduryje.
„Įgyvendinant plėtrą Liepkalnyje prioritetas bus teikiamas inovatyvių įmonių, veikiančių informacinių ir ryšių technologijų, naujų gamybos procesų, medžiagų ir technologijų bei sveikatos technologijų ir biofarmacijos srityse“, – portalui sakė parką valdančios viešosios įmonės „Northtown Vilnius“ vadovas Gediminas Pauliukevičius.
Į naująjį 39,4 hektarų plotą planuojama pritraukti iki 20 kompanijų, kurios sukurtų ne mažiau nei 600 aukščiausios pridėtinės vertės darbo vietų, investicijos galėtų viršyti 100 mln. eurų.
Vilniaus inovacijų pramonės parkui 2015 m. suteiktas valstybinės svarbos ekonominio projekto statusas, tačiau jis oficialiai įsteigtas buvo tik 2018-aisiais.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!