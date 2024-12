Žinia keliaujantiems: traukiniai kursuos naujais maršrutais, įsigalioja kitas tvarkaraštis

Nuo sekmadienio trumpėja kelionės tarp Vilniaus ir Kauno, Vilniaus ir Varšuvos, Vilniaus ir Rygos, Vilniaus ir Klaipėdos, be to, keičiasi kai kurių reisų tvarkaraščiai.

Nuo šiol traukinys Vilnius–Ryga stos ir Radviliškyje, o Vilnius–Šiauliai – Baisogaloje.

Suplanuoti papildomi reisai

Pasak keleivių vežimo bendrovės „LTG Link“, naujasis maršrutas tarp Vilniaus ir Valčiūnų priderintas prie dirbančiųjų sostinėje – anksti ryte ir po darbo valandų.

Naujas maršrutas Šiauliai–Klaipėda kursuos kartą per dieną, iš Klaipėdos – ryte, Šiaulių – per pietus ir papildys esamus maršrutus Vilnius–Klaipėda ir Radviliškis–Klaipėda, kurie važiuoja iki septynių kartų per dieną.

Bendrovė teigė, kad maršruto išvykimo laikai bus patogūs susisiekimui su Žemaitijos miestais – Kretinga, Plunge, Telšiais.

Pagal naująjį tvarkaraštį kitų metų vasaros sezonu taip pat suplanuoti papildomi reisai iš Vilniaus į Trakus, Ignaliną, Klaipėdą ir atgal.

Pernai „LTG Link“ pervežė 5 mln. keleivių – 7 proc. daugiau nei 2022 metais.