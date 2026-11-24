Įmonė teigia, kad pirmieji jos prekių ženklo „Utena“ drabužių pardavimai viršijo lūkesčius.
„Prekybą pradėjome nuo kelių bazinių pirmojo sluoksnio vilnos gaminių, kurie jau turi savo pirkėją Lietuvoje. Dirbdami su užsienio prekių ženklais matome tokių drabužių poreikį ir kitose Europos rinkose. Norėjome pabandyti eksportuoti ne tik savo gamybos paslaugas, bet ir jau sukurtus mūsų pačių gaminius. Dabar stebėsime, kaip seksis parduoti didesnį kiekį, ir pagal tai spręsime, kaip šį pardavimų kanalą plėtosime toliau“, – pranešime teigė „Utenos trikotažo“ vadovė Nomeda Kaučikienė.
Pasak jos, kelių šimtų gaminių partiją pavyko parduoti greičiau nei per mėnesį, o antrąja siunta „Amazon“ išsiųsta keli tūkstančiai gaminių.
Per devynis šių metų mėnesius, palyginti su tuo pat laiku pernai, ženklo „Utenos“ pardavimai išaugo 21,3 proc. ir siekė 2 mln. eurų.
„Utenos trikotažo“ pajamos per devynis mėnesius augo 2,4 proc. iki 15,3 mln. eurų (15 mln. eurų), grynasis nuostolis sumažėjo keturis kartus iki 0,2 mln. eurų (0,8 mln. eurų).
2024-ųjų spalį Panevėžio apygardos teismas patvirtino „Utenos trikotažo“ ketverių metų restruktūrizavimo planą, kuris numato efektyvinti veiklą mažinant sąnaudas ir atsisakant nuostolingų, bet išlaikant kuo daugiau perspektyvios veiklos apimčių.
BNS rašė, kad pernai rugsėjį prie „Utenos trikotažo“ galutinai prijungta siuvimo įmonė „Utenoswear“ (buvusi „Aboutwear“), grupėje dar yra bendrovė „Gotija“. Pernai liepą bankrutavo „Utenos trikotažo“ grupės antrinė siuvimo įmonė „Šatrija“.