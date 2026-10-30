Žiniasklaida: Lietuvoje kitais metais pradės veikti „Amazon“ palydovinis ryšys

Tačiau, kaip ir šiuo metu vienintelis šalyje veikiantis „Starlink“ ryšys, bus prieinamas ir individualiems naudotojams, penktadienį skelbia LRT.
Kaip portalui teigė „Amazon Leo“ atstovas Baltijos šalyse Donatas Zaveckas, Latvijoje ir Lietuvoje „Amazon Leo“ turėtų pradėti veikti kitų metų balandį, Estijoje – liepą.
Pasak jo, įmonės tikslas – teikti palydovinio interneto paslaugą verslams, kurie jau naudojasi „Amazon“ technologijomis, taip pat ir naujiems klientams. Anot „Amazon Leo“ atstovo, yra sudarytas šios paslaugos laukiančių privačių įmonių, viešųjų įstaigų ir užsienyje veikiančių organizacijų sąrašas, kuris „tuoj pasieks triženklį skaičių“.
LRT skelbia, kad „Amazon Leo“ paslaugas užtikrins 3,5 karto mažiau palydovų nei „Starlink“, tačiau jis naudos naujesnę technologiją.
Kaip rašė BNS, prieš kelias savaites Vilniuje bandyta padegti įmonės „Delska“ patalpas, kuriose veikia JAV įmonė „SpaceX“, čia laikoma „Starlink“ įranga. Lietuvos politikai incidentą sieja su Rusija.