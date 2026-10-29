Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
5
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Žinia iš policijos dėl išpuolio prieš „Starlink“ įrangą Lietuvoje: sulaikyti įtariamieji

2026-10-29 11:10 / šaltinis: BNS
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-10-29 11:10
Pridėkite kaip šaltinį Google

Lietuvos pareigūnai nustatė asmenis, anksčiau spalį galimai bandžiusius Vilniuje padegti „Starlink“ įrangą, tai – du Vokietijoje gyvenantys vyrai.

Policija. ELTA / Josvydas Elinskas

Lietuvos pareigūnai nustatė asmenis, anksčiau spalį galimai bandžiusius Vilniuje padegti „Starlink“ įrangą, tai – du Vokietijoje gyvenantys vyrai.

REKLAMA
5

Įtariamieji būtent šioje šalyje ir yra sulaikyti, tai padaryta Bulgarijos prašymu, pranešė teisėsauga.

„Tyrimo metu (...) buvo nustatyti ir išaiškinti asmenys, kurie galimai Lietuvoje įvykdė šį nusikaltimą. Tai yra du užsienio šalių piliečiai, gyvenantys Vokietijoje“, – žurnalistams ketvirtadienį sakė Lietuvos kriminalinės policijos biuro viršininko pavaduotojas Saulius Briginas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Vilniuje „Starlink“ įrangą bandė padegti du Vokietijoje gyvenantys asmenys, ten jie ir sulaikyti

Pasak jo, vienas vyras turi Vokietijos ir Turkijos, kitas – Serbijos ir Vokietijos pilietybes. Jiems – apie 20 metų.

REKLAMA
REKLAMA

Įtariamieji į Lietuvą atvyko incidento išvakarėse ir iš karto po bandymo padegti įrangą išvyko.

REKLAMA

„Šie asmenys neturi jokių ryšių su Lietuva ir atvyko šio nusikaltimo padarymui, – kalbėjo S. Briginas. – Šis nusikaltimas nebuvo spontaninis, minėti asmenys tikrai žinojo, kur važiuoja, ką ruošiasi daryti, ir iš anksto tam rengėsi.“

Vilniaus apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus vyriausiasis prokuroras Nėrijus Puškorius teigė, kad vyrams įtarimai pateikti „dėl organizuotos teroristinės grupės kūrimo daryti teroristinius nusikaltimus, (...) dėl bendrininkavimo teroristinėje grupėje, atvykimo teroristiniais tikslais bei dėl teroro akto, kuris galėjo sukelti sunkių padarinių“.

REKLAMA
REKLAMA

Didžiausia bausmė gresia už teroristinės grupės kūrimą ir dalyvavimą jos veikloje – nuo 10 iki 15 metų laisvės atėmimo.

„Paskelbta jų paieška, aktyviai bendradarbiaujame su partneriais: bulgarais, lenkais, vokiečiais, – kalbėjo prokuroras. – Šie du asmenys yra sulaikyti Vokietijoje.“

Dėl įtariamųjų perdavimo Lietuvai bus sprendžiama vėliau, pareigūnai bendradarbiauja su partneriais Bulgarijoje, Lenkijoje, Vokietijoje.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

S. Brigino teigimu, šie asmenys susiję su „Starlink“ įrangos padegimais Lenkijoje ir Bulgarijoje. Pasak S. Brigino, Lenkijoje yra daugiau sulaikytųjų dėl minėto padegimo. Pareigūnų duomenimis, Vokietijoje sulaikyti asmenys Lenkijoje patys nepadeginėjo „Starlink“ įrangos, tačiau jie susiję ir su tuo nusikaltimu.

REKLAMA

Kaip rašė BNS, prieš kelias savaites Vilniuje bandyta padegti įmonės „Delska“ patalpas, kuriose veiklą vykdo amerikiečių įmonė „SpaceX“, čia laikoma „Starlink“ įranga. Lietuvos politikai incidentą sieja su Rusija.

Panašus incidentas tiriamas ir Bulgarijoje, kur padegtos kelios antenos, naudojamos ryšiui su „Starlink“ palydovų tinklu. Rugsėjį gaisras kilo „Starlink“ palydovinio ryšio stotyje centrinėje Lenkijoje.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Švyturėliai (BNS nuotr.)
Policija žada pateikti naujausią informaciją dėl „Starlink“ antenų padegimo
Martynas Katelynas (nuotr. Dainiaus Labučio)
Katelynas apie „SpaceX“ patalpų Vilniuje padegimą: „Nėra tiksliai aišku, kas tai padarė“ (1)

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų