Žinia iš policijos dėl išpuolio prieš „Starlink“ įrangą Lietuvoje: sulaikyti įtariamieji

Įtariamieji būtent šioje šalyje ir yra sulaikyti, tai padaryta Bulgarijos prašymu, pranešė teisėsauga.
„Tyrimo metu (...) buvo nustatyti ir išaiškinti asmenys, kurie galimai Lietuvoje įvykdė šį nusikaltimą. Tai yra du užsienio šalių piliečiai, gyvenantys Vokietijoje“, – žurnalistams ketvirtadienį sakė Lietuvos kriminalinės policijos biuro viršininko pavaduotojas Saulius Briginas.
Vilniuje „Starlink“ įrangą bandė padegti du Vokietijoje gyvenantys asmenys, ten jie ir sulaikyti
Pasak jo, vienas vyras turi Vokietijos ir Turkijos, kitas – Serbijos ir Vokietijos pilietybes. Jiems – apie 20 metų.
Įtariamieji į Lietuvą atvyko incidento išvakarėse ir iš karto po bandymo padegti įrangą išvyko.
„Šie asmenys neturi jokių ryšių su Lietuva ir atvyko šio nusikaltimo padarymui, – kalbėjo S. Briginas. – Šis nusikaltimas nebuvo spontaninis, minėti asmenys tikrai žinojo, kur važiuoja, ką ruošiasi daryti, ir iš anksto tam rengėsi.“
Vilniaus apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus vyriausiasis prokuroras Nėrijus Puškorius teigė, kad vyrams įtarimai pateikti „dėl organizuotos teroristinės grupės kūrimo daryti teroristinius nusikaltimus, (...) dėl bendrininkavimo teroristinėje grupėje, atvykimo teroristiniais tikslais bei dėl teroro akto, kuris galėjo sukelti sunkių padarinių“.
Didžiausia bausmė gresia už teroristinės grupės kūrimą ir dalyvavimą jos veikloje – nuo 10 iki 15 metų laisvės atėmimo.
„Paskelbta jų paieška, aktyviai bendradarbiaujame su partneriais: bulgarais, lenkais, vokiečiais, – kalbėjo prokuroras. – Šie du asmenys yra sulaikyti Vokietijoje.“
Dėl įtariamųjų perdavimo Lietuvai bus sprendžiama vėliau, pareigūnai bendradarbiauja su partneriais Bulgarijoje, Lenkijoje, Vokietijoje.
S. Brigino teigimu, šie asmenys susiję su „Starlink“ įrangos padegimais Lenkijoje ir Bulgarijoje. Pasak S. Brigino, Lenkijoje yra daugiau sulaikytųjų dėl minėto padegimo. Pareigūnų duomenimis, Vokietijoje sulaikyti asmenys Lenkijoje patys nepadeginėjo „Starlink“ įrangos, tačiau jie susiję ir su tuo nusikaltimu.
Kaip rašė BNS, prieš kelias savaites Vilniuje bandyta padegti įmonės „Delska“ patalpas, kuriose veiklą vykdo amerikiečių įmonė „SpaceX“, čia laikoma „Starlink“ įranga. Lietuvos politikai incidentą sieja su Rusija.
Panašus incidentas tiriamas ir Bulgarijoje, kur padegtos kelios antenos, naudojamos ryšiui su „Starlink“ palydovų tinklu. Rugsėjį gaisras kilo „Starlink“ palydovinio ryšio stotyje centrinėje Lenkijoje.
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