„Utenos trikotažo“ pajamos šiemet augo 2,4 proc. iki 15,3 mln. eurų

Trečiąjį šių metų ketvirtį bendrovės pajamos augo 17,2 proc., o pelnas, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu pernai, padidėjo daugiau nei tris kartus.
„Trečiasis ketvirtis mūsų sektoriuje tradiciškai būna stipresnis, tačiau šiemet svarbiausia ne sezoniškumas, o augimas, palyginti su praėjusiais metais. Didėjo ne tik pardavimai, bet ir pagrindinės veiklos pelnas“, – pranešime cituojama „Utenos trikotažo“ generalinė direktorė Nomeda Kaučikienė.
Pasak bendrovės, augimą trečiąjį ketvirtį daugiausia lėmė užsakomoji trikotažo gamyba – šio segmento pardavimai išaugo 17,8 proc. iki 6,6 mln. eurų. Reikšmingai didėjo ir pardavimai Skandinavijos rinkose – 64,2 proc., o bendros eksporto pajamos augo 14,6 proc.
Trečiąjį ketvirtį įmonė uždirbo 0,3 mln. eurų grynojo pelno, kai tuo pačiu laikotarpiu pernai buvo patyrusi 0,9 mln. eurų nuostolių. Vertinant visų devynių mėnesių rezultatus, bendrovės grynasis nuostolis sumažėjo nuo 0,8 mln. eurų iki 0,2 mln. eurų, o EBITDA buvo mažesnė nei pernai – siekė 0,26 mln. eurų, palyginti su 0,67 mln. eurų prieš metus.
„Utenos trikotažas“ yra viena didžiausių ir tvariausių trikotažo produkcijos gamybos įmonių Vidurio ir Rytų Europoje. Bendrovė kuria inovatyvias medžiagas, gamina drabužius tarptautiniams prekių ženklams, ir vysto nuosavą drabužių prekės ženklą „Utenos“. „Utenos Trikotažas“ yra SBA grupės dalis.