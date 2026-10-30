Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

„Utenos trikotažo“ pajamos šiemet augo 2,4 proc. iki 15,3 mln. eurų

2026-10-30 10:44 / šaltinis: ELTA
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-10-30 10:44
Pridėkite kaip šaltinį Google

SBA grupės bendrovė „Utenos trikotažas“ per tris šių metų ketvirčius augino pajamas 2,4 proc. – jos siekė 15,3 mln. eurų, pranešė įmonė.

SBA grupės bendrovėje „Utenos trikotažas“. „Utenos trikotažo“ nuotr.

SBA grupės bendrovė „Utenos trikotažas“ per tris šių metų ketvirčius augino pajamas 2,4 proc. – jos siekė 15,3 mln. eurų, pranešė įmonė.

REKLAMA
0
REKLAMA
REKLAMA

Trečiąjį šių metų ketvirtį bendrovės pajamos augo 17,2 proc., o pelnas, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu pernai, padidėjo daugiau nei tris kartus.

REKLAMA

„Trečiasis ketvirtis mūsų sektoriuje tradiciškai būna stipresnis, tačiau šiemet svarbiausia ne sezoniškumas, o augimas, palyginti su praėjusiais metais. Didėjo ne tik pardavimai, bet ir pagrindinės veiklos pelnas“, – pranešime cituojama „Utenos trikotažo“ generalinė direktorė Nomeda Kaučikienė.

REKLAMA
REKLAMA

Pasak bendrovės, augimą trečiąjį ketvirtį daugiausia lėmė užsakomoji trikotažo gamyba – šio segmento pardavimai išaugo 17,8 proc. iki 6,6 mln. eurų. Reikšmingai didėjo ir pardavimai Skandinavijos rinkose – 64,2 proc., o bendros eksporto pajamos augo 14,6 proc.

Trečiąjį ketvirtį įmonė uždirbo 0,3 mln. eurų grynojo pelno, kai tuo pačiu laikotarpiu pernai buvo patyrusi 0,9 mln. eurų nuostolių. Vertinant visų devynių mėnesių rezultatus, bendrovės grynasis nuostolis sumažėjo nuo 0,8 mln. eurų iki 0,2 mln. eurų, o EBITDA buvo mažesnė nei pernai – siekė 0,26 mln. eurų, palyginti su 0,67 mln. eurų prieš metus.

„Utenos trikotažas“ yra viena didžiausių ir tvariausių trikotažo produkcijos gamybos įmonių Vidurio ir Rytų Europoje. Bendrovė kuria inovatyvias medžiagas, gamina drabužius tarptautiniams prekių ženklams, ir vysto nuosavą drabužių prekės ženklą „Utenos“. „Utenos Trikotažas“ yra SBA grupės dalis.

indeliai.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų