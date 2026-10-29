Žiemelio valdoma oro bendrovė gali pradėti skraidinti į JAV

„KlasJet“ gavo paskutinį tam reikalingą JAV Federalinės aviacijos administracijos (FAA) patvirtinimą, ketvirtadienį pranešė bendrovė.
Tai leidžia „KlasJet“ atlikti tiek užsakomuosius, tiek teikti orlaivių nuomos su įgula, technine priežiūra ir draudimu (ACMI) paslaugas JAV rinkoje.
„KlasJet“ vadovo Justino Bulkos teigimu, bendrovė į JAV rinką žengia jau matydama konkretų susidomėjimą tiek iš partnerių, tiek iš platesnės rinkos.
„Šiam etapui ruošėmės ne vien dėl rinkos dydžio – jau matome konkretų klientų susidomėjimą. Šiaurės ir Pietų Amerika yra viena didžiausių aviacijos rinkų pasaulyje, kuriai būdingi ryškūs sezoniniai paklausos svyravimai ir nuolat kintantis orlaivių pajėgumų poreikis. Tai yra aplinka, kurioje ACMI modelis turi labai aiškią praktinę vertę“, – pranešime teigė J. Bulka.
Pasak jo, „KlasJet“ JAV rinkoje daugiausia galimybių mato tuomet, kai kitoms oro bendrovėms reikia greitai padidinti pajėgumus – sezoninio piko metu, trūkstant orlaivių, vykstant jų techninei priežiūrai, vėluojant naujų lėktuvų pr