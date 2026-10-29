Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Žiemelio valdoma oro bendrovė gali pradėti skraidinti į JAV

2026-10-29 16:01 / šaltinis: BNS
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-10-29 16:01
Pridėkite kaip šaltinį Google

Gedimino Žiemelio kontroliuojamos aviacijos grupės „Avia Solutions Group“ (ASG) valdoma oro bendrovė „KlasJet“ gali pradėti skraidinti į Jungtines Amerikos Valstijas.

Gediminas Žiemelis. „Avia Solutions Group“ nuotr.

Gedimino Žiemelio kontroliuojamos aviacijos grupės „Avia Solutions Group“ (ASG) valdoma oro bendrovė „KlasJet“ gali pradėti skraidinti į Jungtines Amerikos Valstijas.

REKLAMA
0

„KlasJet“ gavo paskutinį tam reikalingą JAV Federalinės aviacijos administracijos (FAA) patvirtinimą, ketvirtadienį pranešė bendrovė.

Tai leidžia „KlasJet“ atlikti tiek užsakomuosius, tiek teikti orlaivių nuomos su įgula, technine priežiūra ir draudimu (ACMI) paslaugas JAV rinkoje.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„KlasJet“ vadovo Justino Bulkos teigimu, bendrovė į JAV rinką žengia jau matydama konkretų susidomėjimą tiek iš partnerių, tiek iš platesnės rinkos.

REKLAMA
REKLAMA

„Šiam etapui ruošėmės ne vien dėl rinkos dydžio – jau matome konkretų klientų susidomėjimą. Šiaurės ir Pietų Amerika yra viena didžiausių aviacijos rinkų pasaulyje, kuriai būdingi ryškūs sezoniniai paklausos svyravimai ir nuolat kintantis orlaivių pajėgumų poreikis. Tai yra aplinka, kurioje ACMI modelis turi labai aiškią praktinę vertę“, – pranešime teigė J. Bulka.

Pasak jo, „KlasJet“ JAV rinkoje daugiausia galimybių mato tuomet, kai kitoms oro bendrovėms reikia greitai padidinti pajėgumus – sezoninio piko metu, trūkstant orlaivių, vykstant jų techninei priežiūrai, vėluojant naujų lėktuvų pr

indeliai.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų