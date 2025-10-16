Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Žemės ūkio bendrovių apskaitininkė kaltinama 159 tūkst. eurų pasisavinimu

2025-10-16 10:58 / šaltinis: BNS
2025-10-16 10:58

Šiaulių apygardos prokuratūra teismui perdavė baudžiamąją bylą, kurioje šiaulietė kaltinama dviejų žemės ūkio bendrovių turto pasisavinimu, ketvirtadienį pranešė Generalinė prokuratūra.

Grynieji pinigai. ELTA / Dainius Labutis

0

Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos pareigūnai ikiteisminį tyrimą pradėjo prieš metus, spalio mėnesį, kai dvi Radviliškio rajono žemės ūkio bendrovės savo kasose pastebėjo grynųjų pinigų trūkumą.

Tyrimo duomenimis, nuo 2023 metų rugsėjo iki 2024 metų spalio bendrovių administratorė – apskaitininkė, būdama materialiai atsakinga už jai patikėtą organizacijų turtą, pasisavino labai didelės vertės žemės ūkio bendrovėms priklausantį turtą – 159 tūkst. eurų. Manoma, kad kaltinamoji šiaulietė per kelis kartus bankomatuose išgrynino organizacijų lėšas.

Surinkta duomenų, kad iš vienos žemės ūkio bendrovės sąskaitos išgryninusi pinigus apskaitininkė savo reikmėms panaudojo apie 95 tūkst. eurų, o iš kitos žemės ūkio bendrovės sąskaitos – daugiau nei 63 tūkst. eurų.

Ikiteisminio tyrimo metu nustatyta, kad kaltinamoji, siekdama nuslėpti jos pasisavintų pinigų trūkumą, į vienos bendrovės kasos knygą įvedė tikrovės neatitinkančius duomenis, kad neva žemės ūkio bendrovės vadovui grynaisiais buvo išmokėti 88 tūkst. eurų, o į kitos bendrovės kasos knygos registrą įvedė tikrovės neatitinkančius duomenis, kad ir šios bendrovės pirmininkui grynaisiais buvo neva išmokėta 50 tūkst. eurų.

Baudžiamasis kodeksas už šiuos nusikaltimus numato baudą arba laisvės atėmimą iki aštuonerių metų.

Žemės ūkio bendrovės yra pateikusios civilinių ieškinių bendrai 159 tūkst. eurų sumai.

Baudžiamoji byla perduota nagrinėti Šiaulių apygardos teismui.

