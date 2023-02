Vytenis Šimkus. Europa kol kas recesijos išvengė, tačiau ar ilgam?

Atslūgus įtampai energetikos rinkoje euro zonos ekonomika praėjusių metų pabaigoje tik per plauką išvengė ekonomikos susitraukimo, savo komentare žinisklaidai rašo „Swedbank“ vyresnysis ekonomistas Vytenis Šimkus. Infliacijai atsitraukiant, tarptautinės institucijos gerina prognozes Europai ekonomikai. Kita vertus, itin staigus palūkanų padidėjimas pradeda kandžiotis, be to, lėtėja pasaulinė prekyba. Tad nors energetikos krizei ir nepavyko panardinti Europos į recesiją, tačiau jos ekonomikos situacija išlieka trapi.