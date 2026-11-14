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TV3 naujienos > Verslas

Vos 3 atostogų dienos – ir net 9 dienos poilsio: pasižymėkite šias datas

2026-11-14 20:20 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) Austėja Budrikytė
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-11-14 20:20
Pridėkite kaip šaltinį Google

2027-aisiais ilgųjų savaitgalių bus mažiau nei šiemet, tačiau pasirinkus tinkamas atostogų dienas poilsį bus galima gerokai prailginti.

2027-aisiais ilgųjų savaitgalių bus mažiau nei šiemet, tačiau pasirinkus tinkamas atostogų dienas poilsį bus galima gerokai prailginti.

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Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacijos (LBAA) skaičiavimu, 2027-aisiais be papildomų atostogų laukia keturi ilgieji savaitgaliai, t. y. dviem mažiau nei 2026 metais.

Kada laukia ilgieji savaitgaliai?

LBAA nurodo, kad su savaitgaliais sutaps Velykų sekmadienis, gegužės 1-oji, Žolinė ir abi Kalėdų dienos.

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Velykų sekmadienis kasmet būna sekmadienį, o 2027-aisiais Kūčios bus penktadienį – tai suteiks papildomą poilsio dieną.

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Ilgieji savaitgaliai, kuriems nereikės papildomų atostogų:

  • Sausio 1–3 d. – trys dienos, nes Naujųjų metų diena bus penktadienį.
  • Kovo 27–29 d. – trys dienos, nes Velykų antroji diena bus pirmadienį.
  • Spalio 30–lapkričio 2 d. – keturios dienos: Visų Šventųjų diena ir Vėlinės bus pirmadienį bei antradienį.
  • Gruodžio 24–26 d. – trys dienos: Kūčios bus penktadienį, o abi Kalėdų dienos – savaitgalį.

LBAA taip pat akcentuoja, kad vieną atostogų dieną galima išnaudoti keturioms poilsio dienoms, o pasiėmus atostogų lapkričio 3–5 dienomis už tris atostogų darbo dienas būtų galima ilsėtis devynias kalendorines dienas – nuo spalio 30 iki lapkričio 7 dienos.

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Šie skaičiavimai skirti dirbantiems pirmadieniais–penktadieniais, kai šeštadieniai ir sekmadieniai yra poilsio dienos.

(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Gyventojai rudenį

Kada finansiškai palankiausia atostogauti?

LBAA skaičiuoja, kad pateiktame pavyzdyje palankiausias atostogoms būtų balandis. Tuomet atlyginimas kartu su atostoginiais sudarytų 2 090,91 euro – 90,91 euro daugiau, palyginti su 2 000 eurų mėnesine alga.

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Bendra atlyginimo ir atostoginių suma, palyginti su 2 000 eurų alga, skirtingais mėnesiais būtų tokia:

  • balandį – 90,91 euro daugiau;
  • kovą – 47,62 euro daugiau;
  • rugpjūtį ir gruodį – 43,29 euro daugiau;
  • rugsėjį – 28,41 euro daugiau;
  • gegužę – 15,36 euro daugiau;
  • birželį ir liepą – 14,88 euro mažiau;
  • spalį – 29,30 euro mažiau;
  • sausį – 47,62 euro mažiau;
  • vasarį – 69,03 euro mažiau;
  • lapkritį – 76,92 euro mažiau.

Taigi skirtumas tarp palankiausio mėnesio – balandžio – ir nepalankiausio – lapkričio – siektų 167,83 euro iki mokesčių.

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LBAA taip pat nurodo, kad didžiausi atostoginiai už 10 darbo dienų būtų kovą ir balandį – po 1 000 eurų, o mažiausi spalį ir lapkritį – po 923,08 euro.

Šis palyginimas taikomas, kai atlyginimas kiekvieną mėnesį vienodas, nėra priedų ar kitų vidurkį keičiančių išmokų, o ankstesni trys mėnesiai visiškai išdirbti.

Kiekvienas mėnuo vertinamas atskirai, visas 10 darbo dienų atostogaujant tame mėnesyje. Visos sumos nurodytos iki mokesčių. LBAA pažymi, kad padidėjus atlyginimui verta skaičiavimą perskaičiuoti, kai atostoginių vidurkiui jau naudojami trys pilni mėnesiai su didesne alga.

indeliai.lt

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