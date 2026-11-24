Europos Vadovų Tarybos pirmininkas António Costa šeštadienį pristatė patikslintą septynerių metų ES biudžeto pasiūlymą. Juo planuojamos išlaidos mažinamos 10 proc., tačiau specialiame rezerve siūloma išsaugoti iki 100 mlrd. eurų papildomos paramos Ukrainai.
Pirmadienį Bratislavoje susitikę Višegrado grupės šalių – Lenkijos, Čekijos, Slovakijos ir Vengrijos – vadovai ir svečio teisėmis dalyvavusi Austrija pareiškė, kad pasiūlymui nepritars, skelbia portalas „TVP World“.
Nesutaria dėl paramos Ukrainai
Lenkijos ministras pirmininkas Donald Tusk pabrėžė, kad Rusijos karo Ukrainoje akivaizdoje Europai reikia daugiau investuoti į saugumą.
„Niekada nepritarsiu biudžetui, dėl kurio kiltų energijos kainos ir sumažėtų NATO rytinio sparno šalių saugumas“, – sakė Lenkijos premjeras.
Šis jo įspėjimas nuskambėjo praėjus kelioms dienoms po to, kai per masinę Rusijos ataką prieš Ukrainą Lenkijos pietryčiuose nukrito trys Rusijos sparnuotosios raketos. Varšuva tai pavadino tyčine Maskvos provokacija.
Lenkijos premjeras paragino regiono partnerius toliau teikti finansinę paramą Kyjivui ir teigė, kad ji būtina siekiant apsaugoti Lenkiją ir likusią Europą.
„Pagalba Ukrainai šiandien reiškia pagalbą visoms Europos šalims“, – sakė jis.
Nors Višegrado šalių lyderiai sutaria, kad biudžeto projektą reikia iš esmės taisyti, jų pozicijos dėl Ukrainos gynybos finansavimo išsiskiria.
Slovakijos premjeras Robert Fico, palaikantis glaudesnius ryšius su Maskva nei dauguma ES lyderių, pareiškė, kad visos keturios Višegrado šalys António Costa pasiūlymą laiko nepriimtinu.
Slovakijos premjeras priešinasi tolesniam ES kariniam finansavimui Ukrainai. Jis atsisakė dalyvauti siūlomoje 45 mlrd. eurų paskoloje Kyjivui ir atmetė Vokietijos kanclerio Friedrich Merz raginimą susieti būsimą finansinę paramą Ukrainai su kito ES biudžeto patvirtinimu.
Vengrijos ministras pirmininkas Péter Magyar taip pat nesutinka, kad finansinė parama Kyjivui taptų privalomu įsipareigojimu pagal septynerių metų ES biudžetą.
„Nelaikau to pagrindu deryboms jokia prasme, – teigė jis. – Kaip ir Slovakija, Lenkija, Čekija bei Austrija, Vengrija taip pat solidarizuojasi su Ukraina, ir mes darome viską, ką galime, kad suteiktume pagalbą. Tačiau nesutinkame, kad tai būtų primesta kaip privalomas įsipareigojimas ir taip pertemptame ES biudžete, kad mums tuo būtų grasinama ar tai būtų keliama kaip sąlyga.“
Prieštarauja finansavimui iš taršos leidimų
Čekijos ministras pirmininkas Andrej Babiš sukritikavo planus biudžetui finansuoti naudoti ES apyvartinių taršos leidimų sistemos pajamas. Jis pareiškė, kad pasiūlymą reikia „visiškai pakeisti“.
Prie Višegrado lyderių derybose prisijungęs Austrijos kancleris Christian Stocker pasiūlymą taip pat atmetė ir pavadino „pernelyg optimistišku, per brangiu ir nerealistišku“.
ES derybininkams teks suderinti raginimus skirti daugiau lėšų saugumui su valstybių narių spaudimu riboti bendrijos biudžetą.
ES lyderiai pasiūlymą ketina aptarti specialiame viršūnių susitikime Briuselyje ketvirtadienį ir penktadienį. Biudžetui patvirtinti reikia vienbalsio pritarimo.