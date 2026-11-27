Bendrovė įvertins Vilniaus infrastruktūrą, keleivių srautus, ekonominius ir techninius aspektus siekiant nustatyti, kokia bėginio transporto rūšis būtų tinkamiausia miestui, penktadienį pranešė „Judu“.
Vilniaus meras Valdas Benkunskas ketvirtadienį pranešė, kad sostinėje iki 2040 metų norima atidaryti pirmą naujos bėginės transporto priemonės liniją – tai galėtų būti tarpinis variantas tarp metro ir tramvajaus.
Pasak mero, jau pasirinkta įmonė, kuri per 11 mėnesių parengs priešprojektinius pasiūlymus, sprendinius, kurioje vietoje galėtų būti nutiesta linija.
Anot „Judu“ pranešimo, prognozuojama, kad per dešimt metų intensyviausiose transporto ašyse infrastruktūros pralaidumas ir sankryžų apkrova vis labiau ribos galimybes dažninti reisus, todėl prireiks naujos transporto rūšies, o bėginis transportas galėtų tapti miesto susisiekimo stuburu, padidinti sistemos pajėgumą ir pagerinti susisiekimą tarp skirtingų miesto dalių.
„Systra Ardanuy Ingenieria“ planuoja bei projektuoja geležinkelių, metro, tramvajų ir kitas miesto viešojo transporto sistemas. Grupės patirtis apima didelius pasaulio miestų transporto infrastruktūros projektus – nuo Paryžiaus „Grand Paris Express“ metro tinklo plėtros iki Dubajaus ir Rijado metro sistemų.
Susisiekimo ministras Juras Taminskas ketvirtadienį sakė, jog ministerija peržiūri dar 2018 metais priimtą Metropoliteno įstatymą ir ieško sprendimų, leisiančių tramvajaus ar metro linijas integruoti į miestų susisiekimo tinklą. Pasak jo, norima, kad traukiniai miestuose taptų neatsiejama viešojo transporto dalimi, kaip tai veikia Briuselyje, Paryžiuje ar kitose Europos didmiesčiuose.
Prezidentūra spalį paragino atnaujinti diskusijas dėl metro projekto Vilniuje. Šalies vadovo vyriausiasis patarėjas Vaidas Augustinavičius tuomet sakė, jog būtų prasminga atsinaujinti jo kaštų ir naudos analizę ir įvertinti šį projektą naujoje geopolitinėje plotmėje.
Pasak jo, verta svarstyti, ar metro projektas atitiktų dvigubos paskirties projekto statusą, kai jis būtų aktualus ne tik susisiekimui, bet ir nacionaliniam saugumui, nes veiktų kaip priedanga, po žeme galėtų veikti ir ryšio tinklai.
BNS rašė, kad diskusijos dėl metro Vilniuje vyksta jau daugiau nei dešimtmetį. Metro šalininkai įprastai teigia, jog projektas pritrauktų milijoninių investicijų, o šio transporto būdas išlaisvintų miestą nuo kamščių. Anot kritikų, Vilniuje yra per mažai gyventojų, kad statybos atsipirktų, be to, jos pakenktų paveldui.
Seimas 2018 metų rudenį priėmė Metropoliteno įgyvendinimo įstatymą ir sudarė sąlygas privatiems investuotojams imtis metro statybų. Šis statybų reglamentavimas įsigaliojo 2020 metų pradžioje.