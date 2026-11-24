Kaip ir ankstesniais metais, Vilniaus savivaldybė finansuos 11 programų projektus. Lėšos bus skiriamos vizualiųjų ir taikomųjų menų, scenos menų, muzikos, kino, literatūros ir leidybos bei kultūros ir kūrybinių industrijų projektams.
Taip pat numatytos etninės kultūros ir mėgėjų meno, tautinių bendrijų bei kultūros edukacijos.Kultūros sklaidos didinimo srityje bus finansuojami kultūros festivalių organizavimo bei Vilniaus kultūros eksporto ir importo projektai.
„Norime, kad kūrėjai jaustų miesto palaikymą, turėtų galimybių įgyvendinti savo sumanymus, augti ir pasiekti vis daugiau vilniečių bei miesto svečių“, – pranešime pabrėžė Vilniaus vicemerė Simona Bieliūnė.
2027 metų kultūros projektams finansuoti iš savivaldybės biudžeto planuojama skirti 1,5 mln. eurų. Galutinė finansavimo suma paaiškės patvirtinus kitų metų Vilniaus miesto biudžetą.
Priklausomai nuo finansavimo programos, vienas pareiškėjas gali prašyti iki 7 tūkst., 15 tūkst. arba 25 tūkst. eurų. Tiesa, savivaldybės skiriamas finansavimas negali viršyti 80 proc. visos projekto vertės.
Vienas pareiškėjas galės pateikti ne daugiau kaip tris paraiškas, išskyrus kultūros festivalių organizavimo programą, kurioje tas pats juridinis asmuo gali teikti tik vieną paraišką.
Paraiškos Vilniaus kultūros projektų finansavimo konkursui priimamoms nuo lapkričio 24 dienos iki gruodžio 22-osios.