Priminsime, kad turnyras Kauno „Akropolyje“ vyks trečiojo aukšto renginių erdvėje, kovos startuos 18:00 valandą. Patekimas į turnyrą – nemokamas. Transliaciją taip pat nemokamai galima bus stebėti UTMA YouTube kanale.
Pagrindine UTMA kovų savaitės puošmena taps UTMA 21 turnyras, kuris įvyks lapkričio 28 d. Kaune, „Žalgirio“ arenoje. Bilietus platina kakava.lt, o PPV transliaciją galite įsigyti UTMA.lt.
Iš viso UTMA RISING 4 turnyre įvyks penkios dvikovos.
Turnyrą atidarys dvi profesionalaus bokso supersunkiasvorių dvikovos.
Jonas Jazevičius susikaus su lenku Michalu Kužniaku, o Algirdas Baniulis stos į dvikovą su estu Kirillu Mihhailovu.
Svėrimų metu J. Jazevičius ir jo varžovas fiksavo panašų svorį, o štai A. Baniulis užfiksavo 113,15 kg, o jo priešininkas – 107,2 kg.
Be jokių problemų svėrimų procedūrą įveikė ir moterų muaitai kovoje su bokso pirštinėmis susitiksiančios Aušrinė Ponelytė („Titanas“) ir Marina Saveljeva („Vilnius Muay Thai hooked“), kurios atitinkamai užfiksavo 49,7 kg ir 48,85 kg svorį.
Beje, ši dvikova bus revanšinė – A. Ponelytė ir M. Saveljeva jau buvo susitikusios šių metų Lietuvos muaitai čempionato finale, kuriame pergalę iškovojo „Titano“ klubo atstovė.
Svorio kategorijos virš 95 kg kikbokso kovoje susitiks Tomas Akelaitis („Titanas“) ir Lukas Jarutis („Next Level Fight Club“), o turnyrą uždarys sutartinės svorio kategorijos iki 69 kg kikbokso dvikova tarp dviejų aštuoniolikmečių kovotojų – Matas Žemaitis (One Blood) susikaus su Martynu Sipavičiumi („Sun City MMA“).
Turnyras Kauno „Akropolyje“ vyks trečiojo aukšto renginių erdvėje, kovos startuos 18:00 valandą. Patekimas į turnyrą – nemokamas. Transliaciją taip pat nemokamai galima bus stebėti UTMA YouTube kanale.
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