Vilniaus oro uoste – sumaištis ir chaosas: įspėja, ką daryti, jeigu praradote savo pinigus

Kelionių organizatorė Daiva Milišauskienė naujienų portalui tv3.lt papasakojo savo istoriją, kurią teko patirti prieš mažiau kaip savaitę.

Moteris teigė, kad, jai išlydint pirmąją keliautojų grupę, Vilniaus oro uoste viskas atrodė įprastai, žmonių buvo itin nedaug, tačiau vėliau, pasak jos, pasikeitusi situacija labiau priminė chaosą.

„Apie 7:30 val. oro uoste tvyrojo ramybė, visiškai nebuvo žmonių. Tačiau, atvykus 13 val., situacija pasikeitė neatpažįstamai – prie patikros punktų nusidriekė žmonių eilės, dalis jų turėjo net laukti šalia lauko durų ar netgi už jų.

Iškilo rizika, kad skrydis gali būti nukeliamas vėlesniam laikui, todėl būtų prarasta galimybė suspėti ir į kitą lėktuvą jau nuskridus į kitą valstybę.

Situacija tikrai buvo nemaloni – žmonės pikti, suirzę. Galima sakyti, kad atostogos buvo sugadintos Vilniaus oro uoste“, – kalbėjo pašnekovė.

Nors tąsyk D. Milišauskienei pavyko sėkmingai išlydėti keliautojus į suplanuotą skrydį, tačiau moteris svarstė, kaip situacija klostysis sekmadienį. Mat būtent tą dieną taip pat yra suplanuota kelionė į kitą valstybę.

Problema dar labiau paaštrės?

CAVIA valdybos pirmininkės Orijanos Mašalės teigimu, nuo spalio 1 d. sugriežtinus laikinų leidimų išdavimo tvarką dirbti Lietuvos oro uostose, patikrinimai, kad asmuo gali dirbti oro uostų kontroliuojamojoje ir riboto patekimo zonose, trunka pernelyg ilgai.

Be to, pašnekovė sako, kad dabar įmonės, kurios dirbo Vilniaus oro uosto teritorijoje, savo darbus planuoja būtent taip, kad pavestas funkcijas atliktų tie darbuotojai, kurie turi išduotus nuolatinius leidimus.

„Asociacija nėra tokia optimistiška, palyginti su Lietuvos oro uostų grindžiama pozicija. Yra nemažai darbuotojų, kurie laukia leidimų pratęsimo arba tiesiog išduodamo naujo leidimo.

(nuotr. BNS)

Kadangi laukimas kartais užtrunka net ir iki 8 savaičių ar ilgiau, vadinasi, problema oro uoste gali tikrai nemažėti, o priešingai – didėti, kadangi gali trūkti žmonių, kurie turės leidimą dirbti oro uosto teritorijoje“, – kalbėjo O. Mašalė.

Asociacijos atstovė taip pat atkreipė dėmesį, kad jei visi leidimų išdavimo procesai nepaspartės, artimiausiomis savaitėmis su papildomais rūpesčiais Vilniaus oro uoste gali susidurti kiekvienas keleivis.

O. Mašalė taip pat atkreipia dėmesį, kad Europos Komisijos įpareigojimui pasiruošti buvo bent keleri metai, tačiau, pasak jos, panašu, kad reglamento įgyvendinti sėkmingai taip ir nepavyko.

„Jeigu kitose valstybėse tokios problemos nėra, nes visi leidimai yra išduodami per keletą ar kelioliką dienų, tai Lietuvoje visa tai užsitęsia keletą savaičių.

Be to, dabar situacija yra tokia, kad jei žmonės yra atvykę ne iš Europos Sąjungos valstybių, tai jiems praktiškai nėra galimybės gauti leidimo – prašymai atmetami be jokių svarių argumentacijų arba pasakoma, kad nėra galimybės gauti papildomos informacijos iš trečiųjų šalių“, – kalbėjo pašnekovė.

Taip pat asociacijos atstovė sako, kad sprendimai, kaip būtų galima sumažinti krūvį, tenkantį valstybės institucijų darbuotojams, buvo siūlomi jau kelerius metus, tačiau jokių konkrečių sprendimų taip ir nebuvo priimta.

Todėl dabar, nesant galimybei išduoti laikinų leidimų darbuotojams nuolatinei ar iš anksto suplanuotai veiklai bei aviacijos sektoriui susiduriant su darbuotojų trūkumu, pašnekovės teigimu, problema galiausiai paaštrėjo. O dėl pernelyg ilgai trunkančių procesų gali ne tik vėluoti skrydžiai, bet jie taip pat būti atšaukiami.

„Deja, galima sakyti, kad Lietuva tinkamai nepasiruošė šio reglamento įgyvendinimui. Ir turbūt niekas neįvertino, kad iš tikrųjų tai gali būti tokio masto problema, kurią pajus ne tik verslas, bet ir eiliniai keleiviai“, – atkreipė dėmesį ji.

Kreipiasi į keliaujančius

Tuo metu Lietuvos oro uostų atstovas Tadas Vasiliauskas naujienų portalui tv3.lt komentavo, kad šiuo metu iššūkių, su kuriais susiduria Vilniaus oro uostas, dar yra, tačiau situacija gerėja. Pašnekovo teigimu, pagelbėti Vilniaus oro uostui atvyks ir kiti kolegos iš skirtingų Lietuvos oro uostų.

„Pagrindinius iššūkius šiuo metu turime rytinio – paties didžiausio piko – metu. Rytinis pikas prasideda maždaug nuo 4 val iki 6 arba 7 val. ryto, kurio metu keliauja tikrai nemažai keleivių. Minėtu rytiniu laiku būna suplanuota ypatingai daug užsakomųjų skrydžių, kuomet keleiviai vyksta į savo poilsines keliones su šeima, artimaisiais.

Tad kol kas didžiausias iššūkis lieka rytinis pikas, tačiau ir čia sitaucija gerėja, kadangi taikome papildomas technines priemones, pasitelkiame papildomus personalo pajėgumus kad galėtumėme vienu metu aptarnauti didelį keleivių skaičių“, – kalbėjo jis.

Be to, T. Vasiliauskas primena, kad yra artėjama prie aviacijos žiemos sezono, kuris prasidės spalio pabaigoje.

(nuotr. BNS)

„Tad keleivių, skrydžių srautai šiek tiek pasikeis, jie susitrauks, kadangi keičiasi ir tam tikrų kelionių kryptys. Tikrai galiu pasakyti, kad situacija turi teigiamų pokyčių, ir stengiamės, kad tie teigiami pasikeitimai nesustotų“, – sakė pašnekovas.

„Žinių radijo“ laidoje T. Vasiliauskas taip pat užsiminė, kad nuo spalio buvo sugriežtintos ir aviacijos saugumo patikros, kuomet keleiviai nori patekti į vadinamąją „sterilią zoną“.

„Bet tai turbūt ne vienintelė priežastis, dėl ko piko laikotarpiais, kurių mes turime per dieną periodiškai tris, formuojasi eilės. Viena iš priežasčių yra ir tam tikri infrastruktūriniai pajėgumai, kuriuos sprendžiame statydami naująjį išvykimo terminalą. Reikia suprasti, kad dabartinis Vilniaus oro uostas yra tiesiog nelabai pritaikytas tokio masto keleivių skaičiams“, – sakė jis.

Pašnekovas dar kartą priminė keliaujantiems, kad į oro uostą svarbu atvykti likus dviems valandoms iki suplanuoto skrydžio.

„Turbūt nelabai galime kliautis įpročiu, kas galbūt buvo populiaru, atvykti į Vilniaus oro uostą likus 20 ar 30 minučių iki skrydžio. Tai ši praktika turbūt turėtų būti pakeista ir formuojami nauji įpročiai“, – kalbėjo T. Vasiliauskas.

Gyventojai gali kreiptis dėl kompensacijų

T. Vasiliauskas ketvirtadienį komentavo, kad iš viso dėl vėlavimo sulaukta 8 skundų, kurie šiuo metu yra nagrinėjami, tačiau nepasitenkinusių asmenų skaičius esą mažėja.

Pasak jo, keliaujantys asmenys turėtų įsidėmėti ir tai, kad išvykimo terminale dirba asistentai, savanoriai, į kuriuos gali kreiptis kiekvienas gyventojas, jeigu yra manoma, kad bus vėluojama patekti į lėktuvą.

„Kaip ir kiekvienas keleivis, [gyventojai] gali kreiptis į oro uostą, mes fiksuojame visus skundus ir juos nagrinėjame. Tai labai priklauso nuo individualios situacijos, bet aš taip pat neatmetu ir kompensacijų galimybės. Čia yra tiesiog pakankamai sudėtinga atsakyti apibendrintai, bet taip, tokia galimybė yra ir oro uostas nagrinėja kiekvieną skundą“, – sakė jis.

Ieško daugiau specialistų

Kiek anksčiau Lietuvos oro uostų saugos ir saugumo departamento vadovas Vidas Kšanas BNS naujienų agentūrai sakė, kad laikinų leidimų išdavimo tvarka buvo keičiama, nes Europos Komisija, siekdama suvienodinti aviacijos saugumo standartus, patikslino reglamentą.

Pasak jo, pokyčiai dėl laikinų leidimų ir Lietuvos oro uostams kelia iššūkių, dėl to peržiūrimi rangos, paslaugų, operacijų, naujų darbuotojų įvedimo ir kiti procesai.

Tuo metu asmenų, prašančių nuolatinių leidimų, reputacijos patikrinimo tvarka yra privaloma ir tai, pasak V. Kšano, nepriklauso nuo Lietuvos oro uostų, nors kai kurie etapai, anot jo, galėtų būti supaprastinti.

„Mes patys esame ne vieną kartą indikavę institucijoms, kad atliekamas patikrų procesas galėtų būti spartesnis, tačiau Lietuvos oro uostai neturi tiesioginės įtakos institucijų procesams“, – teigė jis.

Praėjusį penktadienį Lietuvos oro uostai pranešė, kad dėl pastaruoju metu sustiprintų aviacijos saugumo ir keleivių patikros procedūrų Vilniaus oro uoste formuojasi keleivių eilės.

Bendrovės teigimu, ji ėmėsi papildomų priemonių – ieško daugiau aviacijos saugumo specialistų, pagalbą ir papildomą informaciją suteikia samdomi konsultantai, o netrukus terminaluose pradės darbuotis ir savanoriai konsultantai, be to, perdėlioti procesai greitosios patikros zonoje.