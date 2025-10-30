„Vilniaus baldai“ šiemet uždirbo perpus mažiau pelno nei pernai, bet reikšmingai augino pardavimus

Per tą patį laikotarpį prieš metus bendrovė uždirbo 10 mln. eurų grynojo pelno, EBITDA buvo 17,686 mln. eurų.
„Šiais finansiniais metais įsitvirtinome naujame verslo cikle – prisitaikėme prie besikeičiančių aplinkybių, didinome konkurencingumą ir išlaikėme strateginę kryptį. Šiam periodui pasirinkta sumažintų kainų strategija leido rezultatyviai konkuruoti globalioje rinkoje. Išplėtėme produktų krepšelį bei gamyklos apkrovimą, dėl to augo ir pardavimų suma, ir pagaminamos produkcijos kiekis“, – pranešime cituojamas „Vilniaus baldų“ generalinis direktorius Jonas Krutinis.
„Lyginant su praėjusiais metais, pelningumo rodikliai yra šiek tiek mažesni, tačiau tokį efektą buvome numatę. Jį lėmė koncentracija į naujų produktų įvedimą, investicijos į technologijas bei įrangą. Šiais metais tvirtinome veiklos pagrindą, kuris ateityje sukurs daugiau vertės”, – teigia bendrovės vadovas.
Per šiuos finansinius metus „Vilniaus baldų“ pardavimai siekė 104,22 mln. eurų. Lyginant su laikotarpiu prieš metus, bendrovės pardavimų suma augo 7 proc. (pernai – 97,272 mln. eurų.), o parduotų gaminių skaičius ūgtelėjo 47 proc.
„Vilniaus baldų“ finansiniai metai prasideda rugsėjo 1 d. ir baigiasi rugpjūčio 31 d.
Paskutinįjį finansinių metų ketvirtį bendrovės pardavimai siekė 28,02 mln. eurų. Tai yra 10 proc. daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu prieš metus, kai pardavimai sudarė 25,46 mln. eurų.
„Vilniaus baldai“ – apie 140 metų veikianti įmonė, kuri specializuojasi lengvų konstrukcijų korpusinių baldų gamyboje. Apie 500 asmenų įdarbinanti bendrovė gamina paprastus, daugiafunkcinius bei vaikiškus baldus.
Pagrindinis jos akcininkas – bendrovė „Invalda privatus kapitalas“, valdanti 87,76 proc. akcijų.