Kalendorius
Spalio 17 d., penktadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

VERT: Kauno termofikacinė elektrinė turės grąžinti 86 tūkst. eurų „Litgrid“

2025-10-17 12:45 / šaltinis: ELTA
2025-10-17 12:45

Kauno termofikacinė elektrinė (KTE) elektros perdavimo sistemos operatorei „Litgrid“ turės grąžinti 86 tūkst. eurų, kuriuos papildomai gavo padengti išlaidoms už saugumo dedamąją gamtinių dujų tiekime, pranešė Valstybinė energetikos reguliavimo tarnyba (VERT).

Valstybinė energetikos reguliavimo tarnyba. ELTA / Julius Kalinskas

Kauno termofikacinė elektrinė (KTE) elektros perdavimo sistemos operatorei „Litgrid“ turės grąžinti 86 tūkst. eurų, kuriuos papildomai gavo padengti išlaidoms už saugumo dedamąją gamtinių dujų tiekime, pranešė Valstybinė energetikos reguliavimo tarnyba (VERT).

REKLAMA
0
REKLAMA
REKLAMA

Taryba šią liepą baigė neplaninį KTE patikrinimą dėl elektrinės teritorijoje įrengtų duomenų konteinerių ir kitos įrangos. 

REKLAMA

Po tyrimo elektrinė įpareigota perskaičiuoti 2020–2022 m. ir 2024 m. izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo paslaugai priskiriamas gamtinių dujų tiekimo saugumo dedamosios sąnaudas. 

Pagal VERT nutarimą, dalis šių sąnaudų, tenkančių nereguliuojamai veiklai, turėjo būti priskirta būtent šiai veikai, o atitinkama pajamų dalis – grąžinta „Litgrid“.

REKLAMA
REKLAMA

Anot tarnybos, atlikus vertinimą, nustatyta, kad elektrinė 2020-2022 m. ir 2024 metais iš „Litgrid“ gavo 86 tūkst. eurų daugiau pajamų, nei jų reikėjo gamtinių dujų tiekimo saugumo papildomos dedamosios sąnaudoms reguliuojamoje veikloje dengti.

Nurodymą grąžinti nurodytą sumą Kauno termofikacinė elektrinė turi įgyvendinti per 15 kalendorinių dienų ir apie tai informuoti VERT.

indeliai.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų