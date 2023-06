Važiuojate poilsiauti įmonės automobiliu? VMI stebi įvažiavimą į pajūrį, kuro pylimo laiką, socialinius tinklus

Lietuvoje galioja mokestinės lengvatos, kuriomis šiuo metu gali pasinaudoti juridiniai asmenys. Nors įmonės vardu įsigytas turtas, pavyzdžiui, automobiliai, turi būti naudojami įmonės veikloje pagal paskirtį – uždirbti pajamoms bei gauti ekonominę naudą – naudotis transporto priemonėmis asmeniniams poreikiams niekas nedraudžia.

Tačiau, kaip naujienų portalui tv3.lt teigė VMI Kontrolės departamento direktorė Kristina Jakštienė, tokiu atveju verslininkams galioja tam tikros papildomos mokestinės taisyklės – įsigytas turtas privalo būti teisingai apskaitytas, o taip pat ir sumokėti atitinkami mokesčiai.

Dėl galiojančių mokestinių lengvatų nemaža dalis verslininkų nusprendžia automobilius pirkti įmonės vardu.

Jeigu už savo pinigus eilinis gyventojas, nesiverčiantis jokiu verslu, norėtų nusipirkti automobilį, jam reikėtų susimokėti ne tik pridėtinės vertės mokestį (PVM), bet ir gyventojų pajamų mokestį (GPM), o taip pat įmokas „Sodrai“.

Jeigu automobilis registruojamas įmonės vardu, t.y. pinigai už transporto priemonę sumokami iš įmonės sąskaitos, verslininkams tokia prievolė dingsta. Be to, jeigu automobilis po atitinkamo laikotarpio nusidėvės, tai galima „nurašyti“ į išlaidas, tad tokiu būdu būtų sumažinamas pelno mokestis.

Tikrina socialinius tinklus, įvažiavimo į Neringą duomenis

VMI speicialistė K. Jakštienė paaiškino, kad, atliekant mokesčių mokėtojų rizikingumo vertinimą, nuolat tikrinami jau turimi ir mokesčių mokėtojų deklaruojami duomenys.

„Analizuojama informacija gauta iš trečiųjų šaltinių, o taip pat ir viešai pasirodžiusi informacija žiniasklaidoje, socialiniuose tinkluose ir pan. Kai kyla pagrįstų abejonių, yra sprendžiama dėl kontrolės veiksmų inicijavimo.

Tais atvejais, kai kyla įtarimų dėl įmonės automobilių naudojimo privatiems poreikiams, atitinkamus įrodymus renkame iš visų prieinamų šaltinių, pavyzdžiui, įvažiavimo į Neringą duomenys, mokėjimų už parkavimą kurortuose duomenys, taip pat analizuojami kelionės dokumentai, kuro pylimo laikas, automobilio nuvažiuoti kilometrai ir kita susijusi informacija“, – kalbėjo VMI atstovė.

K. Jakštienė atkreipia dėmesį, kad privačių poreikių tenkinimui įmonių lėšomis VMI skiria išskirtinį dėmesį.

„Nuolat įgyvendiname įvairias prevencijos ir kontrolės priemones. Pavyzdžiui, priminimai, kaip teisingai deklaruoti mokesčius iš privačių poreikių įmonėms, kurios naujai įsigijo automobilius. Taip pat specialus klausimynas įmonėms apie jų turimus automobilius.

Po klausimyno išsiuntimo 2021 m., daugiau kaip 6 tūkst. įmonių savarankiškai patikslino deklaracijas ir deklaravo 812 tūkst. eurų papildomų mokėtinų mokesčių“, – paaiškino ji.

Be to, specialistė primena, kad nuo nuo 2022 m. gyventojų pajamos natūra dėl kitam asmeniui priklausančio automobilio naudojimo deklaruojamos atskirai nuo kitų pajamų natūra. Pasak K. Jakštienės, dėl šio pakeitimo VMI turi tikslesnę informaciją apie įmonių automobilių naudojimą privačių poreikių tenkinimui.

„Stebime teigiamas tendencijas – pajamas natūra už 2022 m. deklaravo dvigubai daugiau įmonių nei už 2020 m., 77 mln. eurų išaugo jų apskaičiuotų pajamų suma (2022 m. – 135 mln. eurų) bei deklaruotų mokesčių suma: 2020 m. 3,5 mln. eurų GPM, o 2022 m. – 10,6 mln. eurų“, – statistika dalijosi pašnekovė.

Pasak VMI atstovės, kilus įtarimų, kad automobiliai ar kitas turtas gali būti naudojami asmeninėms reikmėms, tokiu atveju pradedami atskiri kontrolės veiksmai.

„Nustačius, kad įmonė nesilaikė nustatytos tvarkos ir naudojo automobilį asmeniniams tikslams tenka apskaičiuoti ir sumokėti GPM, „Sodros“ įmokas, PSD už visą laikotarpį, kai automobilis buvo naudojamas asmeniniams poreikiams.

Taip pat patikrinimo metu nustačius, kad lengvieji automobiliai ir ar visureigiai įsigyjami įmonės reikmėms, kurie neskirti pardavimui, nenaudojami nuomai ar keleivių vežimo už atlygį paslaugoms teikti, tačiau pirkimo PVM įtraukas į PVM atskaitą, atsiranda prievolė apskaičiuoti ir į biudžetą sumokėti pardavimo PVM“, – teigė K. Jakštienė.

Per automobilių gaudymus neliko laiko kitiems dalykams?

Tačiau VMI atstovų pasitelkiamoms priemonėms pastabų žeria Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacijos prezidentė Daiva Čibirienė.

„VMI pasiekimai ir pasitelkta fantazija dėl automobilių naudojamų privatiems poreikiams gaudymo yra puikūs.

Deja, per tuos automobilių gaudymus neliko laiko kitiems dalykams, kurie atneštų į biudžetą daugiau pajamų ir nesudarytų keistų verslo sąlygų: kai vieni nemoka mokesčių arba moka jų ženkliai mažiau, nes tiesiog nemoka susiskaičiuoti, nes neturi buhalterių, o kiti skiria lėšas apskaitos tvarkymui ir dar dėl to susimoka ženkliai didesnius mokesčius, taip pat patiria buhalterijos išlaikymo sąnaudas“, – pastebėjo pašnekovė.

D. Čibirienė svarsto, kad socialiniuose tinkluose galima pastebėti daugybę įmonių vadovų keliamų klausimų, kurie tarsi parodo, kad daugelis juridinių asmenų netvarkingai prižiūri apskaitą. Dėl to, pasak pašnekovės, mokesčiai skaičiuojami klaidingai ir valstybė patiria nuostolių.

„Niekas netikrina naujai įsteigtų įmonių metų metus. Tie „naujokai“ prisigalvoja įvariausių dalykų – kartais iš nežinojimo, o kartais tiesiog dėl to, kad nežino, ką reiškia VMI vykdomi patikrinimai ir dėl to jaučiasi drąsūs.

Dar egzistuoja gajus mąstymas, kad VMI stebuklinga akis mato viską, ir jei VMI nieko nesako, vadinasi, viskas skaičiuojama ir deklaruojama gerai“, – kalbėjo asociacijos prezidentė.

Mažiukai mokesčių mokėtojai nebėra mažiukai

Pašnekovė D. Čibirienė taip pat atkreipia dėmesį, kad net jei ir VMI specialistams pavyktų nustatyti, kad dalis verslininkų vengia mokestinių prievolių, galiausiai liktų nenubausti.

„Senatis yra 3 metai, vadinasi, net jei VMI ir sužinos apie nesumokėtus mokesčius, jie padaryti nieko nebegalėtų, nes už senus periodus tikrinimo metu mokesčiai neperskaičiuojami.

Tad galiausiai dėl to nukenčia skaidrus verslas, kuris viską daro teisingai ir sumoka ženkliai daugiau mokesčių nei tie, kurie viską daro nesilaikydami nustatytos tvarkos“, – teigė ji.

D. Čibirienė mano, kad visa ši automobilių pajamų natūra situacija yra tarsi dėmesio nukreipimas nuo kur kas svarbesnių dalykų, kur, pasak pašnekovės, yra nesumokama ženkliai daugiau mokesčių.

„Didelė problema yra dėl apskaitos netvarkymo ar neturint buhalterinių ir mokestinių žinių savarankiško PVM deklaracijų sudarymo pagal i.SAF duomenis. Toks robotizuotas PVM deklaracijų sudarymas pagal i.SAF duomenis yra labai pavojingas, nes VMI paruošta preliminari PVM deklaracija negeba padaryti PVM atstatymo, o į ataskaitą įtraukia absoliučiai visą pirkimo PVM. Be to, neanalizuoja ar apskritai buvo galima pardavimai be PVM, jei tokie buvo i.SAF.

Yra daugybė įmonių ir gyventojų, kurie, ko gero, jau senai turėjo būti PVM mokėtojai, bet nėra ir VMI net netuokia, kad šie mažiukai mokesčių mokėtojai nebėra tokie mažiukai“, – atkreipė dėmesį pašnekovė.

Buhalterių ir auditorių asociacijos vadovė taip pat tikina, kad daugybės išmokų gyventojai iš viso nedeklaruoja arba tai daroma klaidingai, be to, egzistuoja ir daugelis kitų pažeidimų, kurie nėra užkardomi.

„VMI negeba įsitikinti, kad deklaruotos verslo liudijimo (VL) pajamos buvo uždirbtos būtent tomis dienomis, kada VL galiojo. Nėra kontrolės dėl asmenų, kontroliuojančių kelis asmenis, PVM registracijos kontrolės. Mokesčių mokėtojai net negauna pranešimų, kad jie pagal visus parametrus nuo pat pirmojo euro jau turi būti PVM mokėtojai ir privalo mokėti PVM net nuo automobilio nuomos ar nuo atsitiktinio autorinio atlyginimo.

<...> Viešosios įstaigos dalina labdarą be jokių patikimų dokumentų grynaisiais pinigais, automobiliais ir kitu turtu, kai viskas remiasi „tikiu“, kad jie siekia gero tikslo, vadinasi, jiems viskas galima ir atleidžiama“, – kritiką žarstė pašnekovė.

Surinktais VMI duomenimis, per 2023 m. sausio – gegužės mėn. stebėsenos ir kontrolės veiksmų metu, kuomet nustatyti asmeninių poreikių tenkinimo įmonių lėšomis bei pajamų gavimo natūra atvejai, į biudžetą priskaičiuotos mokėtinos/deklaruotinos mokesčių ir su jais susijusios sumos sudarė apie 4,9 mln. eurų. 2022 m. – apie 5,9 mln. eurų.

VMI atstovai taip pat gyventojams primena, kad taip, kaip ir anksčiau, prioritetas toliau bus skiriamas nuosekliam darbui su mokesčių mokėtojais, juos informuojant, paaiškinant klaidas, suteikiant galimybę savo iniciatyva teisingai deklaruoti mokesčius.