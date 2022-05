Vasarnamis už 30 tūkst. eurų vos per porą mėnesių: statytojai papasakojo, kokius žmonės dažniausiai perka

Įmonės „Statida Modular“ vadovas Mindaugas Andriušis sakė, kad žmonės modulinius namus įsigyja dėl skirtingų priežasčių.

„Vieni statosi namus, bet jau iš karto nori tame sklype gyventi, leisti laiką. Tad jie nusiperka nedidelį modulinį namuką ir po truputį statosi pagrindinį namą. Kita žmonių grupė šiuo metu negali, neturi pinigų pasistatyti namą, tačiau turi sklypą. Tad jie irgi pasistato modulinį. Kiti modulinį namą statosi sode.

Karantino metu žmonės statėsi modulinius namus gamtoje, kad galėtų juose izoliuotis ir nereiktų leisti laiko tik bute“, – pasakojo įmonės vadovas.

Anot jo, modulinio namo kaina siekia 1000 eurų su pridėtiniu vertės mokesčiu (PVM) už vieną kvadratinį metrą.

Tad 30 kvadratinių metrų ploto namelis kainuotų apie 36 tūkst. eurų.

„Modulinį namą pagaminame per mėnesį, tačiau šiuo metu tenka labai ilgai laukti medžiagų. Pavyzdžiui, pagaminame namą, tačiau ilgai tenka laukti langų, o be jų negalime nuvežti namo klientui. Tad paprastai klientui namo tenka laukti apie 2–3 mėnesius.

Statybinės medžiagos pabrango, tiekėjams teko ieškoti kuo pakeisti rusiškas ir baltarusiškas prekes. Tačiau su klientais dėl kainų buvome suderėję dar prieš karą. Tad joms išaugus draugiškai dėl kainų tarėmės, dalį klientai padengė, dalį mes padengėme“, – pasakojo M. Andriušis.

Moduliniai namai

(5 nuotr.) FOTOGALERIJA. Moduliniai namai

Modulinis namas ne tik gyvenimui, bet ir verslui

Įmonės „Easy box“ direktorius Olegas pasakojo, kad gyventojai modulinius namus dažniausiai renkasi ne nuolatiniam gyvenimui, bet poilsiui ar verslui, juose įsirengia biurą, parduotuvę, ar kavinę.

„Vasarą žmonės dažniau modulinius namus perka poilsiui, o rudenį ir žiemą – komerciniams tikslams“, – sakė įmonės vadovas.

Tuo metu įmonės „Mona Wood“ gamybos vadovas Gerardas Kačanauskas pasakojo, pavasario pradžioje daugiausiai sulaukė klientų, kurie nori namo poilsiui.

„Gaminame įvairaus dydžio ir pobūdžio modulinius namus, vieni gali būti gyvenamieji, kiti skirti poilsiui. Pavyzdžiui, modulinė pirtis skirta daugiausiai poilsiui. O moduliniai namai statomi su miegamaisiais, kondicionieriais, elektros instaliacija ir kitais patogumais. Tokiuose namuose gali žmonės gyventi. Modulinius namus labai dažnai statosi kaimo turizmu užsiimančios įmonės. Jos stato modulinius namus nuomai. Iš šimto namelių 70 pastatome skirtų gyvenimui ir tik 30 pirčių.

Dar statome modulinius namus-laivus. Tačiau juos dažniau užsisako užsieniečiai, kur laivyba daugiau išvystyta. Lietuvoje ir savivaldybės prisigalvoja įvairių reikalavimų, tad sunkiau vystyti laivų statybą. Bet Svencelėje populiarėja moduliniai laivai, tačiau jie brangūs, gali kainuoti iki 100 tūkst. eurų“, – pasakojo įmonės atstovas.

Statyba ir gamyba užtrunka ilgiau

Pasak G. Kačanausko, karantino metu gyventojai buvo aktyvesni, labiau domėjosi moduliniais namais poilsiui, dabar tas susidomėjimas mažesnis dėl augančių kainų.

„Galbūt žmonės baiminasi ir karo. Be to, ir kainos išaugo 30–40 proc. Tiek pat beveik apie 40 proc. sumažėjo ir klientų, žmonės taupo.

Be to, trūksta žaliavų ir jeigu anksčiau tam tikras medžiagas galėdavome gauti per 2 savaites, dabar jų tenka laukti 2 mėnesius. Taip pat vietoje Rusijos, Baltarusijos rinkų dabar renkamės Skandinaviją pirkti medžiagoms“, – sakė G. Kačanauskas.

Tuo metu „Easy box“ direktorius džiaugėsi, kad karas Ukrainoje beveik nepaveikė verslo.

„Taip jau susiklostė, kad jau anksčiau buvome nusprendę didžiąją dalį medžiagų pirkti Lenkijoje. Tad mums tiekimo grandinės nenutrūko, naujų tiekėjų ieškoti neteko.

Kaina irgi daug neaugo, apie 10–15 proc. Panašiai kiekvienais metais dėl infliacijos tokį brangimą matydavome. Dabartinė situacija nėra išskirtinė“, – pasakojo įmonės vadovas Olegas.

Jis pasakojo, kad Lietuvoje veiką vykdo dar tik metus, tad klientų srautų palyginti negali.

„Negaliu pasakyti pernai ar šiemet daugiau klientų. Veiklą pradėjome vystyti ne nuo Lietuvos rinkos. Pirmiausia pradėjome eksportuoti modulinius namus į Vokietiją, Slovakiją, Lenkiją, Švediją.

Europoje niekas nepasikeitė, kaip žmonės pirko modulinius taip perka ir dabar. Netgi poreikis moduliniams namams pasidėjo. Vokietijoje jie perkami apgyvendinti pabėgėliams. Rinka keičiasi, atsiranda vis naujų klientų“, – komentavo įmonės vadovas.

Kaina prasideda nuo 31 tūkst. eurų

Pasak jo, sezono metu, vasarą, modulinio namo statyba trunka apie 3 mėnesius, o rudens, žiemos metu – iki dviejų mėnesių.

„Modulinio namo kaina priklauso nuo dydžio, langų kiekio, vidaus išplanavimo. Komercinio pastato kaina 600 eurų su PVM už kvadratinį metrą, o gyvenamosios paskirties apie 700 eurų su PVM“, – kainas komentavo įmonės vadovas.

G. Kačanauskas, skaičiavo, kad Anot jo, pačio namo statybos sklype užtrunka dieną ar dvi, tačiau jo gamyba apie du mėnesius, kartais dar ilgiau, jeigu trūksta kokių nors medžiagų.

„Populiariausi moduliniai namai 24–45 kvadratinių metrų. Labai retai kas nori 50–100 kvadratinių metrų modulinių namų. 1 kvadratinis metras kainuoja 1300 eurų (24 kvadratinių metrų namas kainuoja 31 200 eurų, o 45 kvadratinių metrų – 58 500 eurų) . Tačiau į tą kvadratą įeina visa apdaila, elektros instaliacija, vandentiekis, dušo kabina, tualetas ir kiti patogumai

Statybų leidimai nereikalingi?

Pasak, „Easy box“ direktoriaus, moduliniams namams statybų leidimai nereikalingi.

„Neseniai ir su Vilniaus savivaldybe bendravome. Tad pavyzdžiui, Vilniaus mieste iki 50 kvadratinių metrų ploto moduliniam namui leidimo nereikia. Žinoma, yra apribojimų statyboms regioniniuose parkuose ar draustiniuose“, – sakė įmonės vadovas.

Anot jo, moduliniams namams suteikiama 2 metų garantija, kaip bet kuriai kitai prekei.

„Tačiau visoms medžiagoms, kurias mes naudojame suteikiama 20–30 metų garantija. Tad moduliai namai yra ilgaamžiai. O klientų vienų nepaliekame, jie gali kreiptis jeigu kyla kažkokių problemų“, – pasakojo įmonės vadovas.