Vasarai įsidarbinę moksleiviai kelia galvos skausmą: „Ir baliavoja, ir neateina į darbą“

Kaip Eltai teigė Užimtumo tarnybos atstovė Milda Jankauskienė, kiekvienais metais pasibaigus žiemai tarnyba stebi tendenciją, kad darbuotojų paklausa pavasario pradžioje ima didėti, tokiu būdu darbdaviams siekiant laiku pasiruošti intensyviam vasaros sezonui. Tiesa, anot M. Jankauskienės, atėjus rudeniui darbuotojų paklausa Lietuvoje vėl mąžta – ne tik paslaugų, tačiau ir kituose sektoriuose, kurių veikla priklauso nuo metų laiko.

„Tų pasiūlymų daugėja nuo kovo ir matome pagal profesijas, tai padidėjusį darbuotojų poreikį siejame su sezoniškumu. Tiek statybos, tiek žemės ūkyje, tiek paslaugų sektoriuje – maitinimas, apgyvendinimas – visi ieško (...) darbuotojų. Virėjai tiesiog deficitinė profesija, visi ieško ir neranda. Ne veltui jų tiek ir važiuoja į Lietuvą (iš užsienio – ELTA)“, – teigė tarnybos atstovė.

REKLAMA

REKLAMA

„Kasmet prieš vasarą yra padidėjimas – šiemet kažkaip viskas prasidėjo anksčiau. (...) Anksčiau pats pikas paslaugų sektoriaus būdavo gegužę, dabar stebime, kad ir balandį aktyviai ieško darbuotojų, kol surenka tas pilnas komandas. (...) Pati tendencija yra tokia, kad nuo kovo mėnesio mes stebime didesnę paklausą, padidėjusią po žiemos sezono. Čia yra kasmetinė rinka, o žiemą, rudeniop ji pradeda mažėti, nes baigiasi sezono darbai – skynimas ar uogos, žemės ūkio, statybos darbai irgi vyksta iki šalnų. Tai yra rinkos dinamika“, – tvirtino M. Jankauskienė.

REKLAMA

Be to, anot M. Jankauskienės, dalis darbdavių darbuotojų ieško ne skelbdami apie laisvas darbo vietas per Užimtumo tarnybą, tačiau ir darbuotojus kviesdami tiesiogiai, lankydamiesi aptarnavimo srities specialistus ruošiančiose profesinėse mokyklose, todėl tikrieji darbuotojų poreikio mastai gali būti didesni.

Virėjų gretas papildė pabėgėliai iš Ukrainos

Tuo tarpu 5 restoranus pajūryje turinčio tinklo „Floros Simfonija“ vadovas Gintaras Želvys šių metų sezoną įvertino optimistiškai, mat tiek virtuvės, tiek salėje lankytojus aptarnaujantį personalą, jo teigimu, pavyko surinkti laiku – nemažą jo dalį jau ne pirmą vasarą sudaro pabėgėliai iš Ukrainos. Anot įmonės vadovo, vasaros laikotarpiu per visus 5 restoranus dirba apie 250 darbuotojų.

REKLAMA

REKLAMA

„Kažkaip mums lengvai (pavyko rasti darbuotojų – ELTA). Mes nemažai turime paėmę ukrainiečių virėjų, jie jau ne pirmus metus grįžta, tarp pabėgėlių privažiavo ir daug indų plovėjų, taip kad sudėtinga nėra. (...) Profesionalūs virėjai, atvyksta pas mus ne pirmą sezoną. Šiemet turbūt daugiau moterų negu vyrų. (...) Tad darbuotojų trūkumo neturime“, – džiaugėsi verslininkas.

Pasak restoranų tinklo vadovo, darbuotojų paprastai ieškoma per darbo skelbimus ir socialinius tinklus, o nemaža dalis jų atvyksta išgirdę rekomendacijas iš pažįstamų, t. y. „susikviečia vienas per kitą“.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

„Dirbti taip pat be proto veržiasi jaunimas – „išneštukai“, padavėjai – jų galėtume dar dvi eiles pasamdyti, tiek norinčių yra. Vienintelis sudėtingesnis dalykas buvo su barmenais, bet šiaip šiemet lengvai susirinkom kolektyvą“, – tvirtino G. Želvys, pridūręs, kad nemaža jauniausių darbuotojų dalis kitą vasarą nebegrįžta, nes pradeda studijas.

„Samdome moksleivius nuo 10 klasės, kuriems 17 metų sueina. Dirba noriai, bet, aišku, visko būna, kaip ir jaunimas – ir baliavoja, ir neateina į darbą. Kartais tenka dirbti ir kaip tėčiui ar mamai, ar psichologui“, – juokavo jis.