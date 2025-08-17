Rudenį planuojama pradėti Vilniaus rotušės remontą

„Jau šį rudenį bus pradėta remontuoti Vilniaus rotušė, laikoma vienu svarbiausių klasicizmo architektūros paminklų Lietuvoje ir sostinės politinio, visuomeninio bei kultūrinio gyvenimo centru. Vilniaus miesto savivaldybės užsakymu projektą įgyvendinanti Vilniaus vystymo kompanija jau išrinko kapitalinio remonto darbų rangovą – UAB „Ekstra statyba“, – rašoma bendrovės pranešime.
Nurodoma, jog tvarkomieji paveldosaugos darbai bus atliekami pagal autentiškas technologijas, vadovaujantis tyrimų išvadomis ir paveldo tvarkybos reglamentų reikalavimais. Kapitalinis remontas vyks etapais – iš pradžių planuojama sutvarkyti rotušės fasadą ir rūsio patalpas, restauruoti vertinguosius fasado elementus, langus, duris, taip pat atlikti kitus būtinus vidaus ir išorės remonto bei tvarkymo darbus.
„Įgyvendindami šį kapitalinį remontą, siekiame ne tik išsaugoti autentišką rotušės charakterį, bet ir užtikrinti aukščiausią darbų kokybę. Mums džiugu, kad pasirinktas rangovas turi visą reikiamą patirtį ir kompetencijas, kad šis svarbus projektas būtų sėkmingai įgyvendintas“, – pranešime cituojama Vilniaus vystymo kompanijos vadovė Laura Joffė.
Rotušės vidaus remonto darbus rengiamasi pradėti nuo spalio 8 d. Planuojama, kad jie bus vykdomi iki kitų metų gegužės. Tuo metu bus stabdoma rotušės veikla, veiks tik joje įsikūręs restoranas. Vėliau darbai persikels į pastato išorę. Juos planuojama pabaigti iki 2026 m. trečiojo ketvirčio.
Vilniaus rotušės kapitalinio remonto projektą rengė UAB „Projektavimo ir restauravimo institutas“. Projekto vadovė, architektė – Marija Nemunienė. Rangos paslaugų sutarties vertė – beveik 3 mln. eurų su PVM.
