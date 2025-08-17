Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Rudenį planuojama pradėti Vilniaus rotušės remontą

2025-08-17 10:22 / šaltinis: ELTA
2025-08-17 10:22

Šių metų rudenį bus pradėta remontuoti sostinės rotušė, skelbia Vilniaus vystymo kompanija. Projekto darbus planuoja atlikti rangovas UAB „Ekstra statyba“.

Festivalis „Rotušės kolonada“ (nuotr. pranešimo spaudai)

3

„Jau šį rudenį bus pradėta remontuoti Vilniaus rotušė, laikoma vienu svarbiausių klasicizmo architektūros paminklų Lietuvoje ir sostinės politinio, visuomeninio bei kultūrinio gyvenimo centru. Vilniaus miesto savivaldybės užsakymu projektą įgyvendinanti Vilniaus vystymo kompanija jau išrinko kapitalinio remonto darbų rangovą – UAB „Ekstra statyba“, – rašoma bendrovės pranešime. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Nurodoma, jog tvarkomieji paveldosaugos darbai bus atliekami pagal autentiškas technologijas, vadovaujantis tyrimų išvadomis ir paveldo tvarkybos reglamentų reikalavimais. Kapitalinis remontas vyks etapais – iš pradžių planuojama sutvarkyti rotušės fasadą ir rūsio patalpas, restauruoti vertinguosius fasado elementus, langus, duris, taip pat atlikti kitus būtinus vidaus ir išorės remonto bei tvarkymo darbus.

„Įgyvendindami šį kapitalinį remontą, siekiame ne tik išsaugoti autentišką rotušės charakterį, bet ir užtikrinti aukščiausią darbų kokybę. Mums džiugu, kad pasirinktas rangovas turi visą reikiamą patirtį ir kompetencijas, kad šis svarbus projektas būtų sėkmingai įgyvendintas“, – pranešime cituojama Vilniaus vystymo kompanijos vadovė Laura Joffė.

Rotušės vidaus remonto darbus rengiamasi pradėti nuo spalio 8 d. Planuojama, kad jie bus vykdomi iki kitų metų gegužės. Tuo metu bus stabdoma rotušės veikla, veiks tik joje įsikūręs restoranas. Vėliau darbai persikels į pastato išorę. Juos planuojama pabaigti iki 2026 m. trečiojo ketvirčio.

Vilniaus rotušės kapitalinio remonto projektą rengė UAB „Projektavimo ir restauravimo institutas“. Projekto vadovė, architektė – Marija Nemunienė. Rangos paslaugų sutarties vertė – beveik 3 mln. eurų su PVM.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

