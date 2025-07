Valstybės kontrolė: būtina įvertinti 100 mln. eurų investicijų į IT paslaugų centralizavimą naudą

Anot Valstybės kontrolės, pagrindinis 2015 metais pradėto projekto tikslas buvo optimizuoti sąnaudas ir taupyti mokesčių mokėtojų pinigus, bet institucijos iki šiol nevertina, ar projektas leidžia pasiekti finansinį efektyvumą.

„Investuodami 100 milijonų eurų į sisteminius pokyčius privalome matuoti tikrąją naudą valstybei ir piliečiams. Ar iš tikrųjų taupome mokesčių mokėtojų pinigus, ar tik kuriame efektyvumo iliuziją? Šiandien nėra vertinama, ar tokio dydžio investicijos sukūrė efektyvią sistemą, o tai – rimtas signalas apie valstybės atskaitomybės ir valdymo trūkumus“, – pranešime sakė valstybės kontrolierė Irena Segalovičienė.

REKLAMA

REKLAMA

Pasak jos, rizikuojama ne tik švaistyti lėšas, didinti išlaidas, plėsti biurokratiją, bet ir diskredituoti pačią centralizavimo sampratą viešajame sektoriuje.

REKLAMA

„Privalome nepamiršti, kad 2026 metais baigsis ES finansavimas ir tikėtina, kad toliau šis projektas turės būti finansuojamas vien valstybės pinigais. Todėl jau dabar būtina įvertinti esamą naudą, faktišką IT paslaugų poreikį ir ilgalaikį investicijų poveikį“, – pažymėjo I. Segalovičienė.

Anot pranešimo, 2015–2024 metais iš valstybės biudžeto ir Europos Sąjungos paramos lėšų buvo įgyvendinamas IT infrastruktūros konsolidavimo procesas, kurio tikslas – suvienodinti IT valdymo procesus, optimizuoti sąnaudas ir taupyti valstybės pinigus.

REKLAMA

REKLAMA

Praėjusių metų pabaigoje 263 valstybės institucijos buvo sudariusios centralizuotų IT paslaugų teikimo sutartis su Valstybės skaitmeninių sprendimų agentūra.

Valstybės kontrolė pažymi, kad už projekto įgyvendinimą atsakingos institucijos nevertina, ar sumažėjo valstybės išlaidos IT paslaugoms: pagrindinis rodiklis, kuriuo vertinama projekto sėkmė – konsoliduotų IT paslaugų gavėjų skaičius, nėra pakankamas realiai naudai įvertinti.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Audito metu nustatyta, kad 12 proc. IT paslaugų gavėjų nesinaudojo arba beveik nesinaudojo Valstybės skaitmeninių sprendimų agentūros centralizuotai teikiamomis paslaugomis, dėl IT specialistų trūkumo agentūra nebuvo pajėgi suteikti visų viešajam sektoriui reikalingų paslaugų, todėl dalis viešojo sektoriaus institucijų ir toliau pačios rūpinasi IT paslaugomis, kaip ir prieš prasidedant konsolidavimo procesui.

Valstybės kontrolė pateikė rekomendacijas už IT paslaugų centralizavimo procesą atsakingai Ekonomikos ir inovacijų ministerijai. Svarbiausia iš jų – nedelsiant įdiegti sistemą, leidžiančią vertinti realų valstybės pinigų sutaupymą, investavus į infrastruktūros sukūrimą ir centralizuotą paslaugų teikimą.