Ministerijos duomenimis, į valstybės biudžetą sausio–spalio mėnesiais surinkta 14,36 mlrd. eurų pajamų, arba 9,2 proc. daugiau nei per tą patį laikotarpį pernai. Tai sudaro 83 proc. patvirtinto metinio pajamų plano, kuriame numatyta surinkti 17,31 mlrd. eurų.
Iš pridėtinės vertės mokesčio (PVM) gauta 6,52 mlrd. eurų – 12 proc. daugiau nei prieš metus. Pajamų augimą lėmė išaugęs vidaus vartojimas.
Į valstybės biudžetą iš gyventojų pajamų mokesčio (GPM) surinkta 3,08 mlrd. eurų – 12,8 proc. daugiau nei pernai. Bendrai į valstybės ir savivaldybių biudžetus šio mokesčio gauta 6,11 mlrd. eurų – 10,1 proc. daugiau.
Ministerijos teigimu, pajamų augimą lėmė didėjęs darbo užmokesčio fondas ir išaugusi mokėtino GPM prievolė pagal metines deklaracijas už 2025 metus.
Akcizų pajamos siekė 1,91 mlrd. eurų – 8,6 proc. daugiau nei pernai. Augimą daugiausia lėmė prisidėjo alkoholinių gėrimų ir energinių produktų akcizų pajamų didėjimas. Papildomų pajamų gauta šiemet gauta ir iš akcizais apmokestintų nealkoholinių saldintų gėrimų.
Pelno mokesčio surinkta 1,52 mlrd. eurų – 6,8 proc. daugiau nei prieš metus. Augimą lėmė didesnės avansinio pelno mokesčio įmokos, kurias paskatino šiemet padidintas pelno mokesčio tarifas nuo 16 iki 17 proc.
Tuo metu metinio pelno mokesčio įmokų gauta 5 proc. mažiau nei prieš metus. Anot ministerijos, pajamų augimą ribojo sulėtėjęs pernai metų apmokestinamojo pelno augimas ir didesnė, nei ankstesniais laikotarpiais, 2025 metais avansu sumokėtos metinės prievolės dalis.