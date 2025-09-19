Kalendorius
Rugsėjo 19 d., penktadienis
Vilnius +20°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Valiutų keityklų „Valiuta24.lt“ operatorei – 38 tūkst. eurų bauda

2025-09-19 10:28 / šaltinis: BNS
2025-09-19 10:28

 Lietuvos bankas (LB) skyrė 38 tūkst. eurų baudą valiutų keityklų prekės ženklą „Valiuta24.lt“ valdančiai bendrovei „Madelina“.

Grynieji pinigai. ELTA / Dainius Labutis

 Lietuvos bankas (LB) skyrė 38 tūkst. eurų baudą valiutų keityklų prekės ženklą „Valiuta24.lt“ valdančiai bendrovei „Madelina“.

REKLAMA
0

Bauda skirta už patikrinimo metu nustatytus vidinių procedūrų pažeidimus, penktadienį pranešė LB.  

„Patikrinimo metu nustatyta trūkumų, susijusių tiek su įstaigos vidaus procedūrų reglamentavimu, tiek su praktiniu reikalavimų įgyvendinimu“, – pranešė bankas.

Anot jo, „Madelinai“ pripažinus pažeidimus bei juos pašalinus, LB ir bendrovė pasirašė administracinį, arba taikos susitarimą.

LB patikrinimo metu vertino, kaip įmonė laikosi pinigų plovimo prevencijos, tarptautinių sankcijų  bei kliento ir naudos gavėjo tapatybės nustatymo reikalavimų.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų