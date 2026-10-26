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Vakarų laivų gamyklos grupė Klaipėdoje pradeda statyti naują doką

2026-10-26 10:07 / šaltinis: BNS
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2026-10-26 10:07
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Estijos koncerno „BLRT Grupp“ valdoma Klaipėdos Vakarų laivų gamykla (VLG) grupė padėjo statyti naują doką, kuris leis aptarnauti daugiau ir didesnės apimties užsakymų.

Vakarų laivų gamykla (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)

Estijos koncerno „BLRT Grupp“ valdoma Klaipėdos Vakarų laivų gamykla (VLG) grupė padėjo statyti naują doką, kuris leis aptarnauti daugiau ir didesnės apimties užsakymų.

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Įgyvendinus projektą per metus bus galima suremontuoti bent 10 proc. daugiau laivų, pranešė užsienio investicijų skatinimo agentūra „Investuok Lietuvoje“.

Anot pranešimo, naujas dokas taip pat aptarnaus didesnius ir techniškai sudėtingesnius laivus.

„Šiuo metu naujasis dokas yra statomas, o jo eksploataciją planuojame pradėti kitų metų rudenį“, – pranešime sakė VLG įmonių grupės generalinis direktorius Arnoldas Šileika. 

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Jis BNS nekomentavo, kiek numatoma investuoti į projektą,: „Šitos informacijos nenorėčiau viešinti“.

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„Vakarų laivų gamyklos grupės plėtra Klaipėdoje rodo, kad tokios investicijos kuria platesnį poveikį valstybei – stiprina eksportą, kuria naujas darbo vietas ir atveria daugiau galimybių studentams bei būsimiems specialistams. Kartu tai stiprina Klaipėdos, kaip jūrinės inžinerijos centro, vaidmenį regione“, – pranešime sakė „Investuok Lietuvoje“ vadovas Elijus Čivilis.

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Pasak A. Šileikos, investicija įgyvendinama su valstybės parama. 

Kaip rašė BNS, šiemet kovą VLG skelbė, kad Turkijos bendrovė „Hat-San Shipyard“ už 43 mln. JAV dolerių statys „Panamax“ tipo laivams skirtą plūduriuojantį doką Klaipėdoje.

Tuomet skelbta, kad naujojo doko ilgis bus 200 metrų, plotis – 35 metrai, o keliamoji galia – 15 tūkst. tonų, jis pakeis vieną iš šiuo metu naudojamų dokų. 

Daugiau nei 95 proc. įmonėje atliekamų laivų remonto ir modernizavimo darbų skirta užsienio rinkoms.

A. Šileika BNS sakė, kad šiuo metu VLG turi tris dokus.

indeliai.lt

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