Lietuvos šokėjai triumfavo pasaulio hiphopo ir popingo čempionate

Šių metų pasaulio čempionate Lietuvai atstovavo septynios šokių studijos: DEMO, DDS, HOME, EUFORIJA ir RED šokių studija iš Kauno, SFINX iš Klaipėdos bei MODUS DANCE iš Vilniaus.
Lietuvos šokėjai varžėsi skirtingose amžiaus grupėse bei hiphopo ir popingo kategorijose, demonstruodami aukštą pasirengimo lygį ir konkurencingumą tarptautinėje arenoje.
Lietuva vėl turi pasaulio čempionus!
Vienu įsimintiniausių čempionato momentų tapo Lietuvos šokėjų Paulinos Žilinskaitės (Home šokių studija) ir Andriaus Vrubliausko (RED šokių studija) pergalė „Popping Duo Adults“ kategorijoje.
Praėjusiais metais pasaulio čempionate duetas užėmė ketvirtąją vietą, o šiemet sugrįžo dar stipresnis ir iškovojo aukso medalius bei pasaulio čempionų titulą.
Šis pasiekimas – ne tik asmeninė šokėjų pergalė, bet ir reikšmingas įvertinimas visai Lietuvos šokių bendruomenei, įrodantis, kad Lietuvos šokėjai gali konkuruoti su stipriausiais pasaulio atlikėjais.
Prieš dvejus metus, 2024-aisiais, Šiaurės Makedonijoje vykusiame pasaulio čempionate „Be Good“ šokių studijos atstovas Ignas Tamulis taip pat iškovojo pasaulio čempiono titulą suaugusiųjų hiphopo solo kategorijoje.
Lietuvos šokėjai tarp stipriausių pasaulyje
Pasaulio čempionate Lietuvos delegacija pasižymėjo ne tik iškovotu čempionų titulu, bet ir kitais aukštais rezultatais.
Vieną ryškiausių individualių pasiekimų užfiksavo Klaipėdos „Motus Imperium“ šokių studijos atstovė Ieva Vaškytė, kuri „Hip Hop Solo Female Children“ kategorijoje iškovojo antrąją vietą ir tapo pasaulio vicečempione. Šioje kategorijoje varžėsi daugiau nei 100 šokėjų, todėl iškovotas sidabro medalis – itin reikšmingas pasiekimas.
Puikiai pasirodė ir Lietuvos duetai. Kauno RED šokių studijos atstovai Rėjus Karvelis ir Paulius Kavaliauskas pasiekė net du pasaulio čempionato finalus – „Hip Hop Duo Junior 1“ kategorijoje iškovojo šeštąją, o „Popping Duo Junior 1“ kategorijoje – penktąją vietą.
Įspūdingų rezultatų pasiekė ir jauniausios Lietuvos šokėjos. „Hip Hop Duo Children“ kategorijoje į finalą pateko net du Kauno HOME šokių studijos duetai. Mėja Adomavičiūtė ir Barbora Toločkaitė iškovojo ketvirtąją vietą, o Matėja Galkevičiūtė ir Goda Norkaitytė užėmė septintąją vietą. Abu duetai pateko tarp stipriausių pasaulio čempionato dalyvių savo kategorijoje.
Dar vieną svarbų apdovanojimą Lietuvai pelnė Kauno DDS šokių studijos komanda „MINI LADIES“, kuri pasaulio taurės „Production“ kategorijoje iškovojo trečiąją vietą.
Ši kategorija išsiskiria itin didelio masto choreografiniais pasirodymais, kuriuose dalyvauja gausios šokėjų komandos. Todėl užimta prizinė vieta yra reikšmingas įvertinimas ne tik šokėjams, bet ir visai kūrybinei komandai.
Lietuvos šokėjai sėkmingai įveikė atrankinius etapus, pateko į pusfinalius ir finalus, o jų pasirodymai sulaukė tarptautinės teisėjų komisijos įvertinimo.
Ypač svarbu tai, kad Lietuvos delegaciją sudarė įvairaus amžiaus šokėjai – nuo jauniausių vaikų iki suaugusiųjų. Tokia gausi delegacija atspindi augantį hiphopo ir popingo šokių populiarumą Lietuvoje bei nuoseklų šalies šokių studijų darbą.
Lietuvos šokių bendruomenės stiprybė – vienybėje
Lietuvos šokio asociacijos prezidentė Rugilė Dailidaitė pabrėžia, kad dalyvavimas tokio masto čempionate yra svarbus ne tik dėl sportinių rezultatų, bet ir dėl galimybės atstovauti savo šaliai.
„233 Lietuvos šokėjai viename pasaulio čempionate – tai didžiulė mūsų šalies šokių bendruomenės jėga. Kiekvienas šokėjas, išėjęs į pasaulio čempionato sceną, jau yra nuėjęs ilgą pasiruošimo kelią. Už kiekvieno pasirodymo stovi ne tik šokėjų darbas, bet ir trenerių, studijų vadovų bei tėvų pastangos.
Tarptautinėje arenoje mes atstovaujame ne tik savo studijoms, bet ir Lietuvai. Todėl labai svarbu mokėti džiaugtis ne tik savo, bet ir kitų Lietuvos šokėjų pasiekimais. Stipri Lietuvos šokių bendruomenė prasideda nuo mūsų pačių“, – teigia Lietuvos šokio asociacijos prezidentė.
Žvilgsnis į ateitį
Lietuvos šokio asociacija ir toliau siekia sudaryti galimybes Lietuvos šokėjams dalyvauti aukščiausio lygio tarptautinėse varžybose, tobulėti ir garsinti Lietuvos vardą pasaulyje.
Šių metų pasaulio čempionatas dar kartą parodė, kad Lietuvoje auga talentinga, ambicinga ir konkurencinga šokėjų karta, gebanti siekti aukščiausių rezultatų tarptautinėje scenoje.
Pasaulio čempionų titulas, vicečempionės sidabro medalis, pasaulio taurės bronza ir gausus būrys finalininkų – reikšmingas įvertinimas visai Lietuvos šokių bendruomenei.
Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.